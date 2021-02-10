Як носити футболку поло чоловікові: поради та секрети від стилістів

Футболка поло – популярний елемент чоловічого гардероба. Але чи замислювався ти над тим, як правильно її носити, щоб мати ідеальний вигляд? Men 24 ділиться з тобою кількома порадами стилістів. Вони розповіли, як носити футболку поло чоловікові.

Здавалося б, футболка поло – звичайна футболка, але з комірцем. Але є кілька простих правил, які дозволять носити її, щоб виглядати стильно та почуватися максимально комфортно.

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1. Туго чи не туго?

На відміну від інших елементів гардеробу, футболка поло ніколи не повинна бути надто тісною. Ти ж не хочеш нагадувати моряка Папая?

Як визначити, що футболка поло ідеального розміру? Тобі потрібно засунути 2 пальці у рукав. Якщо ти можеш це зробити, то на тобі ідеальна за розміром футболка поло.

А ще варто переконатися, що у неї правильна довжина. Експерти наголошують, що футболка поло повинна досягати середини застібки штанів. Вона не має бути надто довгою, але й не повинна бути короткою, щоб з-під неї не виглядав твій живіт.

Футболки поло, як правило, не заправляються у штани.



Футболка поло не заправляється у штани та має бути вільною / Фото Unsplash

2. Уникай великих логотипів

Більшість футболок поло зазвичай мають невеликий логотип в області грудей. Але є бренди, які грішать гігантськими логотипами. Вони повністю псують стиль. Якщо футболка поло якісна, то жоден великий логотип їй не потрібен.

3. Не підіймай комір

Не до кінця зрозуміло, звідки взялася мода на підйом коміра футболки поло, але робити це не варто. Також не варто розстібати усі ґудзики на ній. Стилісти рекомендують розстібати один ґудзик, а не кілька відразу.

Важливий момент: рослинність не повинна пробиватися з-під коміра футболки поло.

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4. Футболка поло – самостійний гравець

Ти здивуєшся, але є чоловіки, які можуть носити відразу дві футболки поло. Але цього робити однозначно не варто. Також стилісти не рекомендують одягати під футболку поло майки або футболки. Цей тип футболок, пошитий з порівняно цупкої тканини, не потребує жодних доповнень.

5. Уникай кишень

Якщо на футболці поло є кишеня, то це зовсім не означає, що потрібно до неї класти щось. Максимум – візитку або готівку. Кишеня у футболці поло не повинна привертати до себе максимум уваги. Експерти ж узагалі пропонують відмовитися від моделей з кишенями.

6. Потурбуйся про колір

У твоєму гардеробі може бути кілька футболок поло. Але варто пам'ятати про те, що найпростіші кольори для створення вдалого образу – темні тони. Натомість світлі кольори, як правило, сміливіші. Це ж стосується футболок з геометричними лініями та всіляким принтом.



Темні кольори простіше поєднувати з іншими елементами гардеробу / Фото Unsplash

Футболка поло – елемент чоловічого гардероба, який однозначно не буде зайвим у твоїй шафі. Ми ж пропонуємо прислухатися до порад експертів, щоб виглядати стильно щодня!

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