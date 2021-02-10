Футболка поло – популярный элемент мужского гардероба. Но задумывался ли ты над тем, как правильно ее носить, чтобы иметь идеальный вид? Men 24 делится с тобой несколькими советами стилистов. Они рассказали, как носить футболку поло мужчине.

Казалось бы, футболка поло – обычная футболка, но с воротничком. Но есть несколько простых правил, которые позволят носить ее, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя максимально комфортно.

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1. Туго или не туго?

В отличие от других элементов гардероба, футболка поло никогда не должна быть слишком тесной. Ты же не хочешь напоминать моряка Папая?

Как определить, что футболка поло идеального размера? Тебе нужно засунуть 2 пальца в рукав. Если ты можешь это сделать, то на тебе идеальная по размеру футболка поло.

А еще стоит убедиться, что у нее правильная длина. Эксперты отмечают, что футболка поло должна достигать середины застежки брюк. Она не должна быть слишком длинной, но и не должна быть короткой, чтобы из-под нее не выглядел твой живот.

Футболки поло, как правило, не заправляются в брюки.



Футболка поло не заправляется в брюки и должна быть свободной / Фото Unsplash

2. Избегай больших логотипов

Большинство футболок поло обычно имеют небольшой логотип в области груди. Но есть бренды, которые грешат гигантскими логотипами. Они полностью портят стиль. Если футболка поло качественная, то ни один крупный логотип ей не нужен.

3. Не поднимай воротник

Не до конца понятно, откуда взялась мода на подъем воротника футболки поло, но делать это не стоит. Также не стоит расстегивать все пуговицы на ней. Стилисты рекомендуют расстегивать одну пуговицу, а не несколько сразу.

Важный момент: растительность не должна пробиваться из-под воротника футболки поло.

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4. Футболка поло – самостоятельный игрок

Ты удивишься, но есть мужчины, которые могут носить сразу две футболки поло. Но этого делать однозначно не стоит. Также стилисты не рекомендуют одевать под футболку поло майки или футболки. Этот тип футболок, сшитый из сравнительно плотной ткани, не требует никаких дополнений.

5. Избегай карманов

Если на футболке поло есть карман, то это вовсе не означает что нужно в него класть что-то. Максимум – визитку или наличные. Карман в футболке поло не должен привлекать к себе максимум внимания. Эксперты же вообще предлагают отказаться от моделей с карманами.

6. Позаботься о цвете

В твоем гардеробе может быть несколько футболок поло. Но стоит помнить о том, что простые цвета для создания удачного образа – темные тона. Зато светлые цвета, как правило, смелые. Это же касается футболок с геометрическими линиями и различным принтом.



Темные цвета проще сочетать с другими элементами гардероба / Фото Unsplash

Футболка поло – элемент мужского гардероба, который однозначно не будет лишним в твоем шкафу. Мы же предлагаем прислушаться к советам экспертов, чтобы выглядеть стильно каждый день!