Кепка – це класичний аксесуар, який прийшов зі світу спорту і став популярним та модним елементом мало не для всіх. Аж до найбагатших людей світу. Кепки справді можуть бути ідеальним аксесуаром і відповідати стилю, який ідентифікує мільйонерів. Навіть принц Вільям час від часу носить їх.
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Найцікавіше в цьому всьому те, що не обов'язково бути мільйонером, щоб мати вигляд мільйонера! Стиль Old Money можна імітувати за допомогою деяких хитрощів, якісних речей і правильних аксесуарів, серед яких і кепки. Звичайно, якщо ти хочеш, щоб кепка зробила твій образ більш піднесеним, дорогим і вишуканим, то її потрібно носити правильно.
Як носити кепки правильно: 5 ключів до образу мільйонера
Носи кепки правильно і доповнюй ними свій вишуканий стиль / Фото fxquadro@freepik
- Добре припасовуй до голови. Завелика кепка або кепка невдалої форми може зробити твою голову непропорційною і незграбною. Кепка, як і всі загалом аксесуари, повинна добре пасувати до твоєї фігури й розмірів, не обтягувати й не залишати багато об'єму.
- Мінімум деталей. Кепки не мають бути занадто екстравагантними або кричущими. Вони можуть мати якісь деталі, такі як вишиті написи, але ті повинні бути мінімалістичними. Також уникай елементів, що звисають, надмірного дизайну або наклейок.
- Обирай класичний стиль чи ретро. Класичний стиль є більш позачасовим і ніколи не вийде з моди, а це означає, що твоя кепка буде мати добрий вигляд довше. Для класичного стилю обирай традиційні кепки зі злегка вигнутими краями.
- Не тільки спортивне. Кепки можна носити не тільки з шортами чи спортивними штанами, а й з чим завгодно. Важливо лише врахувати матеріал кепки, її колір та деталі, щоб вони гармонійно поєднувалися зі стилем образу, який ти створюєш. До прикладу, для чогось вишуканого бери замшеву або вельветову кепку, а для повсякденних образів можна взяти брезентову.
- Колір повинен відповідати та доповнювати. Взуття, ремені, годинники, а також і кепки – повинні бути такого кольору, який пасує до вбрання. Їх можна використовувати, щоб додати іншого кольору в образ, але – зберігай витонченість і переконайся, що цей колір доповнює решту речей на тобі.