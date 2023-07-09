Кепка – це класичний аксесуар, який прийшов зі світу спорту і став популярним та модним елементом мало не для всіх. Аж до найбагатших людей світу. Кепки справді можуть бути ідеальним аксесуаром і відповідати стилю, який ідентифікує мільйонерів. Навіть принц Вільям час від часу носить їх.

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Найцікавіше в цьому всьому те, що не обов'язково бути мільйонером, щоб мати вигляд мільйонера! Стиль Old Money можна імітувати за допомогою деяких хитрощів, якісних речей і правильних аксесуарів, серед яких і кепки. Звичайно, якщо ти хочеш, щоб кепка зробила твій образ більш піднесеним, дорогим і вишуканим, то її потрібно носити правильно.

Як носити кепки правильно: 5 ключів до образу мільйонера



Носи кепки правильно і доповнюй ними свій вишуканий стиль / Фото fxquadro@freepik