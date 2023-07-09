Кепка – классический аксессуар, который пришел из мира спорта и стал популярным и модным элементом чуть ли не для всех. Вплоть до самых богатых людей мира. Кепки действительно могут быть идеальным аксессуаром и соответствовать стилю, идентифицирующему миллионеров. Даже принц Уильям время от времени носит их.
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Самое интересное в этом всем то, что не обязательно быть миллионером, чтобы выглядеть миллионером! Стиль Old Money можно имитировать с помощью некоторых уловок, качественных вещей и правильных аксессуаров, среди которых и кепки. Естественно, если ты хочешь, чтобы кепка сделала твой образ более возвышенным, дорогим и изысканным, то ее нужно носить правильно.
Как носить кепки правильно: 5 ключей к образу миллионера
Носи кепки правильно и дополняй ими свой изысканный стиль / Фото fxquadro@freepik
- Тщательно подбирай к голове. Слишком большая кепка или кепка неудачной формы может сделать твою голову непропорциональной и неуклюжей. Кепка, как и все в общем-то аксессуары, должна хорошо подходить к твоей фигуре и размерам, не обтягивать и не оставлять много объема.
- Минимум деталей. Кепки не должны быть слишком экстравагантными или кричащими. Они могут иметь какие-то детали, такие как вышитые надписи, но те должны быть минималистичными. Также избегай свисающих элементов чрезмерного дизайна или наклеек.
- Выбирай классический стиль или ретро. Классический стиль более вневременной и никогда не выйдет из моды, а это значит, что твоя кепка будет выглядеть хорошо дольше. Для классического стиля выбирай традиционные кепки со слегка изогнутыми краями.
- Не только спортивное. Кепки можно носить не только с шортами или спортивными штанами, но и с чем угодно. Важно лишь учесть материал кепки, ее цвет и детали, чтобы они гармонично сочетались со стилем образа, который ты создаешь. К примеру, для чего-то изысканного бери замшевую или вельветовую кепку, а для повседневных образов можно взять брезентовую.
- Цвет должен соответствовать и дополнять. Обувь, ремни, часы, а также кепки – должны быть такого цвета, который подходит к нарядам. Их можно использовать, чтобы добавить другой цвет к образу, но – сохраняй утонченность и убедись, что этот цвет дополняет остальные вещи на тебе.