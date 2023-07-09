Кепка – классический аксессуар, который пришел из мира спорта и стал популярным и модным элементом чуть ли не для всех. Вплоть до самых богатых людей мира. Кепки действительно могут быть идеальным аксессуаром и соответствовать стилю, идентифицирующему миллионеров. Даже принц Уильям время от времени носит их.

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Самое интересное в этом всем то, что не обязательно быть миллионером, чтобы выглядеть миллионером! Стиль Old Money можно имитировать с помощью некоторых уловок, качественных вещей и правильных аксессуаров, среди которых и кепки. Естественно, если ты хочешь, чтобы кепка сделала твой образ более возвышенным, дорогим и изысканным, то ее нужно носить правильно.

Как носить кепки правильно: 5 ключей к образу миллионера



Носи кепки правильно и дополняй ими свой изысканный стиль / Фото fxquadro@freepik