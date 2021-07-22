Як одягатися чоловікові у спекотні дні: 10 залізних правил, які не варто порушувати

Здавалося б, улітку у нас максимально розв'язані руки: носи, що хочеш і роби, що хочеш. А от і ні. Як виявилося, є низка правил, які допоможуть тобі виглядати доглянутим, а також завжди бути на висоті. Тож саме до них ми і рекомендуємо прислухатися тоді, коли плануватимеш прогулянку у спекотні літні дні!

Літо – це не лише пора шортів і сандалів. Це ще й пора, яка показує, наскільки добре ти вмієш за собою доглядати. Усі навколо побачать і те, наскільки сильно ти пітнієш, і те, наскільки добрий мають вигляд твої ноги. Тож варто потурбуватися про те, щоб бути на висоті. У цьому тобі допоможуть 10 правил чоловічої моди у спекотні дні. Не порушуй їх.

Варте уваги Територія свободи: що купити рідним і друзям у Duty Free

1. Зверни увагу на тканину

Одяг, який ти носиш, має бути не лише красивим, а й зручним. А зручним влітку буде одяг з натуральних волокон. Тож відмовся від синтетики. Натомість краще віддати перевагу бавовні або льону. Одяг повинен пропускати повітря, щоб твоя шкіра могла дихати та відводити зайве тепло. Усе просто.



Твій літній одяг має бути з бавовни або льону / Фото Unsplash

2. Придбай хороший капелюх

Капелюх не лише доповнить твій стиль, а й допоможе захиститися від сонячних ударів. Тож варто потурбуватися про те, щоб у твоєму гардеробі з'явився класний і стильний, наприклад, солом'яний капелюх.

3. Нанось сонцезахисний крем

Не варто зловживати сонцем влітку. Ти й так достатньо засмагнеш, якщо бодай трохи вдень виходитимеш з дому або офісу. Натомість варто бути обережним зі зворотною стороною медалі – можливістю розвитку онкології. Тож тут ми наполегливо рекомендуємо наносити сонцезахисний крем на усі відкриті ділянки тіла. Якщо не крем, то можеш взяти на озброєння спрей. Його наносити легше та швидше.

4. Вклади гроші у сонцезахисні окуляри

Не варто забувати також і про сонцезахисні окуляри. Цей аксесуар не лише підкреслить твій стиль, а й захистить очі від сонця. Тож годі економити, обираючи окуляри на ринку. Такі, до слова, можуть принести тобі значно більше шкоди, ніж користі. Про це не варто забувати.



Стильні та якісні сонцезахисні окуляри врятують твої очі / Фото Unsplash

5. Купи нарешті шорти

Якщо у твоєму гардеробі немає шортів, то ти просто зобов'язаний виправити це. Як бачиш, на вулицях стає усе спекотніше, а це означає, що в джинсах ти довго не протягнеш. Тож найкраще, що ти можеш зробити, – обрати стильні та зручні шорти, які дозволять бодай трохи полегшити життя тоді, коли температура повітря упевнено перетинає позначку у 30 градусів. Тут ми розповідали, на що звернути увагу під час вибору чоловічих шортів.

6. (Майже) ніколи не знімай футболку

Як би душно тобі не було, не варто знімати футболку у громадському транспорті, кафе або на вулиці. НІКОЛИ! Єдине місце, де доречно та можна знімати її, – пляж. А ще у баби на городі. Тож ми тебе уклінно благаємо не хизуватися своїм сталевим пресом – або зовсім не сталевим – там, де цього робити не слід.

7. Забудь про в'єтнамки

Ми не стомлюємося нагадувати про те, що в'єтнамки – взуття для пляжу або басейну. В інших випадках носити їх вельми недоречно. Якщо тобі страшенно душно в ноги, то віддай перевагу сандалям.

8. Не забувай про дезодорант

Недостатньо взяти з полиці магазину перший ліпший дезодорант. Варто потурбуватися ще й про те, щоб він не залишав білих слідів на одягу. Захист від неприємних ароматів не повинен межувати з зіпсованим зовнішнім виглядом, чи не так?

9. Зроби нарешті педикюр

Якщо ти вже і наважився вибратися на прогулянку у сандалях, то варто потурбуватися про те, щоб твої ноги мали доглянутий вигляд. В інакшому випадку є всі шанси нагадувати неандертальця, котрий буквально вчора виліз зі своєї печери. Тобі це треба?



Влітку дуже легко побачити, що ти не доглядаєш за своїми ногами / Фото Unsplash

10. Не сиди вдома

А це, чи не найважливіша порада з нашого переліку. Ти ж не дурно купував новий капелюх, окуляри, робив педикюр і обирав шорти? Явно не для того, щоб вигулювати усе це у квартирі. Тож гайда ловити сонячні промені та насолоджуватися теплом, поки воно ще є!

Візьми на озброєння ці поради, щоб завжди бути на висоті. Вони дозволять насолоджуватися літом без зайвого дискомфорту та не надто приємних відчуттів.

Це цікаво Отак добре, йой най буде і фу який жах: кумедний гід по чоловічій моді у фото