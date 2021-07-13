Тепер усе інакше. Мамонтів замінили цінні папірці, а їх вполювати у достатній кількості – куди важче. Та ще й суспільство вимагає мати при цьому пристойний вигляд!

Варто знати Nemiroff став №1 міжнародним брендом спиртних напоїв за швидкістю росту у світі

Недостатньо навіть просто вдягнути штани – до них треба підібрати аутфіт. Недостатньо вхопити на розпродажі абияку сорочку – вона має пасувати до загального луку.

Основи чоловічого гардероба: кумедні приклади того, як треба і як не варто вдягатися

Коротко кажучи – все складно. Але дизайнерки Джессіка Сайя і Айла Мюррей колись вирішили спростити ситуацію (з одного боку) і забарвити її у дещицю гумору.

The Bold Italic у 2013 році показував нову колекцію. І дизайнерки під шумок створили по ній доволі цікавий і кумедний фотогід.

Пропонуємо тобі його переглянути: і навчитися дечого зможеш, і посміятися. У гіді – основи чоловічого гардероба: сорочка, футболка, окуляри, сандалі, шорти й годинник. Для розуміння позначок:

Do – це "так добре".

Do not – "йой, най буде" (але краще не варто).

Please, Do not – "фу, який жах" (ніколи так не роби).



Футболки / Фото The Bold Italic



Сандалі / Фото The Bold Italic



Сонячні окуляри / Фото The Bold Italic



Шорти / Фото The Bold Italic



Годинники / Фото The Bold Italic



І гудзики на сорочці / Фото The Bold Italic

Звісно, слідувати чи ні цим порадам – вирішуватимеш сам. Адже мода модою, а твій одяг – це твій персональний спосіб самовираження!

Також цікаво Чоловікам на замітку: 7 ознак якісної краватки