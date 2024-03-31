Насправді аутоеротика допомагає розслабити м'язи, зняти біль, зменшити стрес, підвищити самооцінку, сприяти засипанню, покращити настрій, зміцнити імунну систему та підвищити концентрацію.
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Однак переваги також відображаються в сексуальній сфері: мастурбація веде до кращого пізнання себе, свого тіла, відчуттів, сприятливо впливаючи також на стосунки в парі. Не дивно, що вона корисна для управління та лікування сексуальних дисфункцій, таких як аноргазмія – особливо у жінок – і передчасна еякуляція.
Чому ми мастурбуємо?
Це може здатися нерозумним, але мастурбація у чоловіків може збільшити ймовірність народження дітей. У 1992 році британські біологи-еволюціоністи Робін Бейкер і Марк Белліс висунули гіпотезу, засновану на біологічному факті: віці сперми. Таким чином, мастурбація служить для усунення старих сперматозоїдів, які є життєздатними лише протягом тижня після їх виробництва, щоб звільнити місце для нових чоловічих статевих клітин, які є більш енергійними та ефективними для запліднення яйцеклітини.
Ця теорія, яка називається конкуренцією сперми, здається, ігнорує жіночу мастурбацію. Всупереч стереотипам, жінки мастурбують майже так само, як і чоловіки; американське дослідження, опубліковане в Journal of Sexual Medicine у 2010 році, показало, що 85% жінок мастурбують у порівнянні з 94% чоловіків. Однак навіть для жінок переваги з точки зору відтворення, здається, пов'язані з фізіологічним аспектом.
Як покращити мастурбацію
Досі ми говорили про еволюційні проблеми, але правда полягає в тому, що перед мастурбацією ми не дуже замислюємося про оновлення нашої сперми чи якість нашого цервікального слизу. Причини дуже різні, а досягнення задоволення – це те, що цікавить переважну більшість людей. Щоб збільшити його, можна застосувати низку хитрощів, порад і підказок, придатних для всіх.
1. Мастильні матеріали
Багато їх не вживають, віддають перевагу в основному слину – особливо хлопчики. Проте мастила з такими характеристиками, як в'язкість, текучість, смак і консистенція, можуть відігравати фундаментальну роль у забезпеченні безпрецедентних відчуттів не лише у стосунках у подружжя, але й під час аутоеротики.
Важливо використовувати лубрикант / Фото pressfoto
2. Секс-іграшки
Говорячи про мастурбацію, що може бути краще, ніж секс-іграшка? Є всі типи, навіть для того, щоб відчути відчуття та стимуляцію, яких ніколи раніше не відчував. Не обмежуй задоволення.
3. Не поспішай
Ти коли-небудь чув про окантовку? Це практика, за допомогою якої людина наближається до оргазму, зупиняючись безпосередньо перед досягненням кульмінації. Є ті, хто запевняє, що насолода надзвичайно інтенсивна.
4. Різноманітність
Не будь банальним: якщо ти звик робити це лежачи або сидячи, спробуй мастурбувати в душі, або вдома на дивані, на стільці, стоячи. Кожного разу відчуття можуть бути різними.
Спробуй мастурбувати не лише у спальні / Фото wirestock
5. Залучай усе тіло
Під час мастурбації можна залучати та стимулювати не лише статеві органи, а й усе тіло: соски, пах, промежину, стопи, рот. Як і під час статевого акту, чим сильніше залучені ерогенні зони, тим інтенсивніше задоволення ти відчуєш.
6. Зміни руку
Це може здатися банальним, але: ти коли-небудь думав про те, щоб змінити руку? Якщо ти звик до певного режиму, зміна карт на столі може мати дуже приємні наслідки. Ти будеш враженим.
7. Звук важливий
Порнографія – це нормально, але чи пробував ти коли-небудь видалити зображення та просто слухати? Немає нічого більш нахабного та захоплюючого, ніж фантазії, які можна породити, якщо ти даси їм свободу для появи.
Спробуй мастурбувати, використовуючи лише звук / Фото freepik
8. Чати
Якщо ти втомився від старого порно, спробуй поспілкуватися з незнайомками. Але будь обережним, щоб не висвітлювати своє обличчя і робити це, лише якщо ти почуваєшся впевнено та за згодою співрозмовника. Це не повинно викликати у тебе тривоги, але це може бути дуже захоплюючим і стимулюючим.
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Скористайся цими порадами, щоб отримувати більше задоволення від мастурбації. Нехай цей процес стане чудовим доповненням до твого сексуального життя.