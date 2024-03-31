На самом деле аутоэротика помогает расслабить мышцы, снять боль, уменьшить стресс, повысить самооценку повысить самооценку, способствовать засыпанию, улучшить настроение, укрепить иммунную систему и повысить концентрацию.

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Однако преимущества также отражаются в сексуальной сфере: мастурбация ведет к лучшему познанию себя, своего тела, ощущений, благоприятно влияя также на отношения в паре. Неудивительно, что она полезна для управления и лечения сексуальных дисфункций, таких как аноргазмия – особенно у женщин – и преждевременная эякуляция.

Почему мы мастурбируем?

Это может показаться глупым, но мастурбация у мужчин может увеличить вероятность рождения детей. В 1992 году британские биологи-эволюционисты Робин Бейкер и Марк Беллис выдвинули гипотезу, основанную на биологическом факте: возрасте спермы. Таким образом, мастурбация служит для устранения старых сперматозоидов, которые являются жизнеспособными лишь в течение недели после их производства, чтобы освободить место для новых мужских половых клеток, которые являются более энергичными и эффективными для оплодотворения яйцеклетки.

Эта теория, называемая конкуренцией спермы, кажется, игнорирует женскую мастурбацию. Вопреки стереотипам, женщины мастурбируют почти так же, как и мужчины; американское исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine в 2010 году, показало, что 85% женщин мастурбируют по сравнению с 94% мужчин. Однако даже для женщин преимущества с точки зрения воспроизведения, кажется, связаны с физиологическим аспектом.

Как улучшить мастурбацию

До сих пор мы говорили об эволюционных проблемах, но правда заключается в том, что перед мастурбацией мы не очень задумываемся об обновлении нашей спермы или качестве нашей цервикальной слизи. Причины очень разные, а достижение удовольствия – это то, что интересует подавляющее большинство людей. Чтобы увеличить его, можно применить ряд хитростей, советов и подсказок, пригодных для всех.

1. Смазочные материалы

Многие их не употребляют, предпочитают в основном слюну – особенно мальчики. Однако смазки с такими характеристиками, как вязкость, текучесть, вкус и консистенция, могут играть фундаментальную роль в обеспечении беспрецедентных ощущений не только в супружеских отношениях, но и во время аутоэротики.



Важно использовать лубрикант / Фото pressfoto

2. Секс-игрушки

Говоря о мастурбации, что может быть лучше, чем секс-игрушка? Есть все типы, даже для того, чтобы почувствовать ощущения и стимуляцию, которых никогда раньше не испытывал. Не ограничивай удовольствие.

3. Не спеши

Ты когда-нибудь слышал об окантовке? Это практика, с помощью которой мужчина приближается к оргазму, останавливаясь непосредственно перед достижением кульминации. Есть те, кто уверяет, что наслаждение чрезвычайно интенсивное.

4. Разнообразие

Не будь банальным: если ты привык делать это лежа или сидя, попробуй мастурбировать в душе, или дома на диване, на стуле, стоя. Каждый раз ощущения могут быть разными.



Попробуй мастурбировать не только в спальне / Фото wirestock

5. Вовлекай все тело

Во время мастурбации можно привлекать и стимулировать не только половые органы, но и все тело: соски, пах, промежность, стопы, рот. Как и во время полового акта, чем сильнее вовлечены эрогенные зоны, тем интенсивнее удовольствие ты почувствуешь.

6. Смени руку

Это может показаться банальным, но: ты когда-нибудь думал о том, чтобы сменить руку? Если ты привык к определенному режиму, смена карт на столе может иметь очень приятные последствия. Ты будешь поражен.

7. Звук важен

Порнография – это нормально, но пробовал ли ты когда-нибудь удалить изображение и просто слушать? Нет ничего более наглого и захватывающего, чем фантазии, которые можно породить, если ты дашь им свободу для появления.



Попробуй мастурбировать, используя только звук / Фото freepik

8. Чаты

Если ты устал от старого порно, попробуй пообщаться с незнакомками. Но будь осторожным, чтобы не освещать свое лицо и делать это, только если ты чувствуешь себя уверенно и с согласия собеседника. Это не должно вызывать у тебя тревоги, но это может быть очень увлекательным и стимулирующим.

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Воспользуйся этими советами, чтобы получать больше удовольствия от мастурбации. Пусть этот процесс станет отличным дополнением к твоей сексуальной жизни.

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