Стреси переслідують нас щодня. Тож найгірше, що ми можемо зробити для боротьби з ними, – їсти. Адже в таких випадках рідко під рукою опиняються корисні продукти. Як правило, ми віддаємо перевагу печиву, чипсам та іншим снекам. Тішить, що експерти регулярно діляться порадами, які допоможуть позбутися цієї не надто корисної звички.

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Психолог Гленн Лівінгстон дав кілька порад, з допомогою яких можна буде позбутися звички заїдати стрес. Візьми їх на озброєння, щоб не руйнувати результати своїх старань у спортзалі.

Що таке заїдати стрес?

Виявляється, ми не завжди розуміємо, що їмо більше, ніж потрібно. Психолог пояснює, що нездорова їжа має прямий стосунок до цього, адже вона підвищує апетит. Тож ми продовжуємо їсти доти, поки не відчуємо переповненість шлунку. Організму ж було б достатньо половини продуктів, які з'їв, якщо не менше.

Потрібно проаналізувати або проконсультуватися з фахівцем. Це дозволить визначити, скільки їжі дійсно достатньо для твого організму, щоб наситити його. Через деякий час ти зауважиш, що почуваєшся ситим, з'їдаючи менше.



Стреси переслідують нас всюди щодня / Фото Tom Ramalho

З іншого боку, заїдання стресу має імпульсивний характер. Щоб контролювати це, Лівінгстон рекомендує створити власне правило. Наприклад, ти можеш дозволити собі їсти чипси, але тільки у суботу. Це дозволить, якщо й заїдати стрес, то не ними.

Ти повинен розуміти вплив шкідливої їжі

Коли ти їси через стрес, ти не берешся за листя салату, моркву або фрукти. Наше тіло, здається, вимагає від нас лише цукру, жиру та всілякого харчового непотребу. І тут немає нічого дивного, адже такі продукти дійсно допомагають нам позбутися неприємних емоцій. Не дарма ж цукор називають новим наркотиком.

"Більшість їжі, яку ми їмо прямо зараз, не лише змушує нас спати, але й трохи напружує", – додає він.



Шкідлива їжа посилює відчуття, які змушують заїдати стрес / Фото Jeff Siepman

Виявляється, такі продукти посилюють ті відчуття, які змушували нас заїдати стрес. Тож виходить своєрідне замкнуте коло, коли шкідлива їжа викликає стрес, який потрібно заїсти шкідливою їжею.

Ти повинен керувати своїми діями

Зрештою, психолог рекомендує змінити те, як ми говоримо про їжу. Ми повинні перейти від пасивної мови до активної. Припини говорити, що "їжа є причиною". Візьми на себе відповідальність за те, що ти сам береш цю їжу до рук і відправляєш у свій шлунок.

Таким чином, коли ти навчишся контролювати свої дії, ти зможеш вибирати певні продукти, які корисно їсти під час переживання. А згодом у тебе взагалі відпаде бажання підіймати собі настрій за допомогою продуктів. Це, до слова, можна зробити за допомогою легкої фізичної активності або простої прогулянки.



Якщо у тебе стрес – виберися на прогулянку / Фото Mad Rabbit Tattoo

Усвідомлення контролю – ключ до того, щоб перестати заїдати стрес. Слід розв'язувати проблеми, а не відкладати їх на потім. Ти ж пам'ятаєш, що часто вони мають властивість накопичуватися.

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Візьми на озброєння поради Гленна Лівінгстона. З їхньою допомогою ти зможеш перестати нарешті заїдати стрес. Якщо вже й робити це, то віддавай перевагу овочам і фруктам. Але і тут потрібно дотримуватися розумної межі.