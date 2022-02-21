А тепер будь з собою максимально чесним. Ти теж відкриваєш шафу і не може знайти, в чому вийти з дому? І це при тому, що полиці уже прогинаються від шаленої кількості одягу? Тоді є дуже і дуже висока ймовірність, що ти став жертвою моди. Ми ж назвемо ще кілька ознак, які допоможуть у цьому пересвідчитися остаточно.

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Дисклеймер: редакція Men 24 не закликає носити одну пару джинсів і старенький светр, але пропонує підходити до покупки одягу з розумом.

1. Закріпи свій стиль

Потрібно розуміти, що жертва моди, як правило, не має власного стилю. Це той випадок, коли ти купуєш худі трендового кольору або ж вибираєш одяг з нової колекції. І все було б нічого, якби не той факт, що часто такі речі ти просто не носиш.

Створення стилю може зайняти багато часу. Але важливо експериментувати, знаходити одяг, фасони та кольори, які найкраще личитимуть тобі. Ба більше, тобі має бути комфортно у всьому, що ти носиш. І саме це дозволить тобі уникнути спонтанних покупок речей, які чемно лежатимуть у шафі та чекатимуть свого часу. Спойлер: він не настане, швидше за все, ніколи.



Спробуй сформувати свій власний стиль / Фото Andraz Lazic

2. Покупка поза часом

Жертви моди, як ми зауважили вище, схильні до трендовості. Тож не дивно, що вони буквально змітатимуть те, що модне вже і зараз. І саме це є однією з найбільших помилок.

Ми рекомендуємо тобі віддавати перевагу базовим речам. У твоєму гардеробі мають бути білі та чорні сорочки, джинси, гарна джинсова куртка, а також кашемірове пальто. Ці речі ніколи не виходять з моди. Ба більше, наявність такого одягу у гардеробі дозволить тобі експериментувати та комбінувати його з іншими елементами. І саме це додасть певної свіжості твоєму образу.

3. Зроби гарну інвестицію

Для більшості жертв моди характерні нав'язливі покупки. І, на жаль, їм байдуже, чи є на це гроші, чи ні. Тож рекомендуємо переглянути виписки по своїй кредитній картці. Цілком імовірно, ти на шляху до того, щоб стати жертвою моди.

Якщо ж ти і хочеш освіжити свій гардероб, то варто переглянути ставлення до нього. Постав собі за мету купувати не просто щось нове, а те, що прослужить максимально довго. Краще вкласти гроші, наприклад, у хороше та якісне пальто, ніж купувати кілька не надто якісних курток, які заледве переживуть один сезон.



Вклади гроші у річ, яка прослужить тобі довго / Фото bruce mars

4. Остерігайся знижок

Купувати одяг зі знижками – розумне рішення. Але і до цього питання потрібно підійти з розумом. Жертви моди ведуться на шалені знижки, але є кілька "але"...

По-перше, витягни смартфон і перевір, чи не вводять тебе в оману. Є ймовірність, що знижка не така вже й знижка.

Є ймовірність, що знижка не така вже й знижка. По-друге, зверни увагу на одяг, який ти хочеш купити. Перевір усі шви, якість фурнітури. Це дозволить не купити браковану річ.

Перевір усі шви, якість фурнітури. Це дозволить не купити браковану річ. По-третє, обирай одяг лише свого розміру. Якщо ти й економиш, то це не означає, що тобі має бути дискомфортно.

Якщо ж до одягу виникає більше питань, ніж відповідей, то його краще просто не брати. Це зекономить не лише твої гроші, а й дозволить звільнити місце у шафі.

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Зміни своє ставлення до покупок одягу. Знайти свій власний стиль. Віддавай перевагу функціональному та зручному вбранню. Все це дозволить не лише заощадити гроші, а й завжди бути на висоті. А все тому, що ти завжди знатимеш, що і з чим носити.