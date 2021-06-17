Як дізнатися, чи зроблений ремінь з натуральної шкіри: поради для чоловіків

Покупка гарного ременя може стати ключем до того, щоб мати бездоганний вигляд. Ремінь з натуральної шкіри може додати балів у скарбничку стилю та стати незамінним предметом у гардеробі будь-якого чоловіка. Проте в багатьох випадках ми не звертаємо увагу на матеріали, з яких він виготовлений. До твоєї уваги поради, як дізнатися, що ремінь зроблений з натуральної шкіри.

Зверни увагу на ці 5 ключових моментів. З їхньою допомогою ти зможеш виявити, що перед тобою ремінь з натуральної шкіри.

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Перевір опис продукту

Перший крок не вимагає нічого особливого. Просто необхідно перевірити етикетку, яка йде разом з ременем. Якщо на ній написано "натуральна шкіра", а товар придбаний у магазині відомого бренду, швидше за все, він дійсно шкіряний. Натомість усілякі виверти типу "матеріали, створені людьми" і так далі – причина задуматися.



Передовсім варто ознайомитися з етикеткою ременя перед покупкою / Фото Unsplash

А що робити, якщо ти вирішив зайти у вінтажну крамницю, де про етикетку вже давно ніхто не чув? Тут потрібно звернути увагу на сам вибір. Зокрема на ознаки, які можуть свідчити про те, що він дійсно зроблений з натуральної шкіри.

1. Намочи його

Це простий і ефективний метод. Що потрібно зробити, так це намочити ремінь буквально кількома краплями води. Якщо шкіра справжня, вона вбереться через пори, які існують у матеріалі. Якщо ж матеріал підроблений, пляма води розтечеться, не вбираючись у шкіру.

2. Понюхай

Ти не повіриш, але шкіряний одяг має безпомилковий запах. Цей аромат дуже важко описати, але якщо у тебе є інший шкіряний одяг, ти можеш відчути його. Якщо ж цього аромату немає – перед тобою може бути штучна шкіра. Експерти рекомендують потерти ремінь великим пальцем, щоб вловити аромат. Зауважимо, що з роками він не зникає.



Якісний шкіряний ремінь має характерний запах шкіри / Фото Unsplash

3. Відчуй краї

При роботі з натуральною якісною шкірою, краї здаються трохи жорсткими й іноді не надто ідеальними. З іншого боку, штучна шкіра не здається такою твердою по краях і легко мнеться.

4. Зморшки

Зморшки на поясі – завжди добра ознака того, що він зроблений з натуральної шкіри. Варто розуміти, що шкіра нагадує людську. Тож з часом вона теж може "накопичувати" ознаки старіння. Але це правило актуальне здебільшого для старих ременів з комісійних крамниць. На новенькому ти навряд виявиш зморшки.



Якщо ремінь старий, то на ньому можна побачити характерні зморшки / Фото Unsplash

5. Додатковий тест

Цей пункт можна взяти на озброєння лише після покупки. Якщо у тебе є сумніви щодо матеріалу, ми можемо зробити новий отвір, щоб мати можливість побачити матеріал зсередини. Також ти відчуєш запах шкіри, якщо перед цим виявити його було складно.

Але нагадуємо, що

Пам'ятай про те, що ремінь – це не лише аксесуар, який підтримує твої штани на талії. Він ще й може і повинен підкреслити твій характер, а також довершити образ.

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