Обрати внимание на эти 5 ключевых моментов. С их помощью ты сможешь обнаружить, что перед тобой ремень из натуральной кожи.

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Первый шаг не требует ничего особенного. Просто необходимо проверить этикетку, которая идет вместе с ремнем. Если на ней написано "натуральная кожа", а товар приобретен в магазине известного бренда, скорее всего, он действительно кожаный. Зато всевозможные уловки типа "материалы, созданные людьми" и так далее – причина задуматься.



Прежде всего следует ознакомиться с этикеткой ремня перед покупкой / Фото Unsplash

А что делать, если ты решил зайти в винтажный магазин, где об этикетке уже давно никто не слышал? Здесь нужно обратить внимание на само изделье. В частности на признаки, которые могут свидетельствовать о том, что оно действительно сделано из натуральной кожи.

1. Намочи его

Это простой и эффективный метод. Что нужно сделать, так это намочить ремень буквально несколькими каплями воды. Если кожа настоящая, то влага впитается через поры, которые существуют в материале. Если же материал поддельный, пятно воды растечется, а не впитается в кожу.

2. Понюхай

Ты не поверишь, но кожаная одежда имеет безошибочный запах. Этот аромат очень трудно описать, но если у тебя есть другая кожаная одежда, ты можешь почувствовать его. Если же этого аромата нет – перед тобой может быть искусственная кожа. Эксперты рекомендуют потереть ремень большим пальцем, чтобы уловить аромат. Заметим, что с годами он не исчезает.



Качественный кожаный ремень имеет характерный запах кожи / Фото Unsplash

3. Почувствуй края

При работе с натуральной качественной кожей, края кажутся немного жесткими и иногда не слишком идеальными. С другой стороны, искусственная кожа не кажется такой твердой по краям и легко мнется.

4. Морщины

Морщины на поясе – всегда хороший признак того, что он сделан из натуральной кожи. Стоит понимать, что кожа напоминает человеческую. Поэтому со временем она тоже может "накапливать" признаки старения. Но это правило актуально в основном для старых ремней из комиссионных магазинов. На новом ты вряд ли обнаружишь морщины.



Если ремень старый, то на нем можно увидеть характерные морщины / Фото Unsplash

5. Дополнительный тест

Этот пункт можно взять на вооружение только после покупки. Если у тебя есть сомнения относительно материала, мы можем сделать новое отверстие, чтобы иметь возможность увидеть материал изнутри. Также ты почувствуешь запах кожи, если перед этим выявить его было сложно.

Но напоминаем, что любое повреждение ремня станет причиной того, что его нельзя будет вернуть в течение 14 дней с момента покупки.

Помни о том, что ремень – это не только аксессуар, который поддерживает твои штаны на талии. Он еще может и должен подчеркнуть твой характер, а также завершить образ.