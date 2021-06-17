Обрати внимание на эти 5 ключевых моментов. С их помощью ты сможешь обнаружить, что перед тобой ремень из натуральной кожи.
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Первый шаг не требует ничего особенного. Просто необходимо проверить этикетку, которая идет вместе с ремнем. Если на ней написано "натуральная кожа", а товар приобретен в магазине известного бренда, скорее всего, он действительно кожаный. Зато всевозможные уловки типа "материалы, созданные людьми" и так далее – причина задуматься.
Прежде всего следует ознакомиться с этикеткой ремня перед покупкой / Фото Unsplash
А что делать, если ты решил зайти в винтажный магазин, где об этикетке уже давно никто не слышал? Здесь нужно обратить внимание на само изделье. В частности на признаки, которые могут свидетельствовать о том, что оно действительно сделано из натуральной кожи.
1. Намочи его
Это простой и эффективный метод. Что нужно сделать, так это намочить ремень буквально несколькими каплями воды. Если кожа настоящая, то влага впитается через поры, которые существуют в материале. Если же материал поддельный, пятно воды растечется, а не впитается в кожу.
2. Понюхай
Ты не поверишь, но кожаная одежда имеет безошибочный запах. Этот аромат очень трудно описать, но если у тебя есть другая кожаная одежда, ты можешь почувствовать его. Если же этого аромата нет – перед тобой может быть искусственная кожа. Эксперты рекомендуют потереть ремень большим пальцем, чтобы уловить аромат. Заметим, что с годами он не исчезает.
Качественный кожаный ремень имеет характерный запах кожи / Фото Unsplash
3. Почувствуй края
При работе с натуральной качественной кожей, края кажутся немного жесткими и иногда не слишком идеальными. С другой стороны, искусственная кожа не кажется такой твердой по краям и легко мнется.
4. Морщины
Морщины на поясе – всегда хороший признак того, что он сделан из натуральной кожи. Стоит понимать, что кожа напоминает человеческую. Поэтому со временем она тоже может "накапливать" признаки старения. Но это правило актуально в основном для старых ремней из комиссионных магазинов. На новом ты вряд ли обнаружишь морщины.
Если ремень старый, то на нем можно увидеть характерные морщины / Фото Unsplash
5. Дополнительный тест
Этот пункт можно взять на вооружение только после покупки. Если у тебя есть сомнения относительно материала, мы можем сделать новое отверстие, чтобы иметь возможность увидеть материал изнутри. Также ты почувствуешь запах кожи, если перед этим выявить его было сложно.
Помни о том, что ремень – это не только аксессуар, который поддерживает твои штаны на талии. Он еще может и должен подчеркнуть твой характер, а также завершить образ.
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