Зверни увагу на ці 5 ключових моментів. З їхньою допомогою ти зможеш виявити, що перед тобою ремінь з натуральної шкіри.

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Перевір опис продукту

Перший крок не вимагає нічого особливого. Просто необхідно перевірити етикетку, яка йде разом з ременем. Якщо на ній написано "натуральна шкіра", а товар придбаний у магазині відомого бренду, швидше за все, він дійсно шкіряний. Натомість усілякі виверти типу "матеріали, створені людьми" і так далі – причина задуматися.



Передовсім варто ознайомитися з етикеткою ременя перед покупкою / Фото Unsplash

А що робити, якщо ти вирішив зайти у вінтажну крамницю, де про етикетку вже давно ніхто не чув? Тут потрібно звернути увагу на сам вибір. Зокрема на ознаки, які можуть свідчити про те, що він дійсно зроблений з натуральної шкіри.

1. Намочи його

Це простий і ефективний метод. Що потрібно зробити, так це намочити ремінь буквально кількома краплями води. Якщо шкіра справжня, вона вбереться через пори, які існують у матеріалі. Якщо ж матеріал підроблений, пляма води розтечеться, не вбираючись у шкіру.

2. Понюхай

Ти не повіриш, але шкіряний одяг має безпомилковий запах. Цей аромат дуже важко описати, але якщо у тебе є інший шкіряний одяг, ти можеш відчути його. Якщо ж цього аромату немає – перед тобою може бути штучна шкіра. Експерти рекомендують потерти ремінь великим пальцем, щоб вловити аромат. Зауважимо, що з роками він не зникає.



Якісний шкіряний ремінь має характерний запах шкіри / Фото Unsplash

3. Відчуй краї

При роботі з натуральною якісною шкірою, краї здаються трохи жорсткими й іноді не надто ідеальними. З іншого боку, штучна шкіра не здається такою твердою по краях і легко мнеться.

4. Зморшки

Зморшки на поясі – завжди добра ознака того, що він зроблений з натуральної шкіри. Варто розуміти, що шкіра нагадує людську. Тож з часом вона теж може "накопичувати" ознаки старіння. Але це правило актуальне здебільшого для старих ременів з комісійних крамниць. На новенькому ти навряд виявиш зморшки.



Якщо ремінь старий, то на ньому можна побачити характерні зморшки / Фото Unsplash

5. Додатковий тест

Цей пункт можна взяти на озброєння лише після покупки. Якщо у тебе є сумніви щодо матеріалу, ми можемо зробити новий отвір, щоб мати можливість побачити матеріал зсередини. Також ти відчуєш запах шкіри, якщо перед цим виявити його було складно.

Але нагадуємо, що будь-яке пошкодження ременя стане причиною того, що його не можна буде повернути протягом 14 днів з моменту покупки.

Пам'ятай про те, що ремінь – це не лише аксесуар, який підтримує твої штани на талії. Він ще й може і повинен підкреслити твій характер, а також довершити образ.

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