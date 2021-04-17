Слухай та міксуй: як підготуватися до крутої домашньої вечірки

2021 рік однозначно можна назвати роком нових можливостей. Ми швидко адаптувалися до нових умов, а також навчилися знову насолоджуватися життям сповна. З гучними вечірками у себе вдома. З хорошим і якісним алкоголем, а також лише тими людьми, з якими ти на одній хвилі. Стань справжнім королем вечірок, а допоможуть тобі у цьому наші прості рекомендації!

Вечірки вдома стали шалено популярними за останній час. Звісно, головна складова, щоб круто провести час, – це друзі. Однак, щоб вечірка запам'яталася та пройшла успішно – варто ще й ретельно підготуватися.

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Найкраща вечірка – твоя вечірка

Обмеження – нова можливість. Тож попри зачинені клуби ти можеш сміливо влаштувати круту вечірку у власній оселі. А ми знаємо кілька важливих компонентів, без яких складно уявити веселий вечір.

Атмосфера. Потрібно не лише поприбирати вдома, сховавши зайві речі. Слід також обдумати все до деталей. Можна почати, наприклад, з тематики вечора. Продумати дрес-код і фішки. Також ми пропонуємо потурбуватися над оформленням помешкання. Свою барлогу ти можеш перетворити на справжній клуб, а сам – стати королем вечірки!



Клич друзів, щоб влаштувати веселу вечірку в себе вдома / Фото Adobestock

Закуски. Складно уявити класну вечірку без напоїв і закусок. Ми пропонуємо віддати перевагу простим і легким стравам: канапе, сендвічам, ролам. Ти ж пам'ятаєш про те, що мовиться про вечірку. Ніхто не буде сидіти сумно за столом та поїдати улюблені мамині голубці. Якщо ти не хочеш обтяжувати собі життя, то можеш скористатися послугами доставки. В кілька кліків ти можеш обрати улюблені страви, а кур'єр привезе їх прямо тобі під двері. Це безцінно.

Музика. Музичний супровід – не менш важлива складова успішної вечірки. Для тематичних вечірок варто підібрати музику у відповідному стилі. Треки мають бути позитивними та легкими. Не потрібно обирати надто складні для сприйняття пісні. Також ми рекомендуємо віддати перевагу трекам, у яких немає різких перепадів гучності.



Крута та драйвова музика – невіддільна складова успішної вечірки / Фото Unsplash

Ідеальний плейлист повинен складатися з популярних світових хітів, які чув кожен. Якщо ти не хочеш, щоб друзі залипали у гаджетах, потрібно приділити увагу танцювальним трекам. Вони запальні й енергійні, що дозволяє кожному відриватися та танцювати цілісінький вечір.

Рекомендуємо скористатись лайфхаком та не створювати плейлисти самостійно. Наприклад, універсальним варіантом буде один з яскравих і запальних списків музики, підібраних у стилі смакової лінійки горілки The Inked Collection. Вмикай Radio MusiCocktail за посиланням https://musicocktail.club/, щоб зробити свою вечірку драйвовою та незабутньою. Вибирай один з трьох міксів на свій смак. Якщо ж party триватиме до ранку, тоді стануть у пригоді одразу три!

Слухай та міксуй

Вмикай круту музику та міксуй яскраві коктейлі на власній вечірці. Їх ми рекомендуємо приготувати за допомогою наборів смакової лінійки горілки The Inked Collection. Особливість коктейлів полягає у тому, що вони складаються лише з двох інгредієнтів. Тож ти зможеш запросто міксувати яскраві смаки, щоб гарно провести час.



Для приготування цих коктейлів тобі знадобляться усього 2 інгредієнти / Фото Nemiroff

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Стань справжнім королем вечірки. Клич друзів, готуй яскраві коктейлі, а також вмикай плейлисти, створені спеціально для Nemiroff!