Men 24 продовжує розповідати тобі про вибір найкращих напоїв у світі. Цього разу ми детальніше розглянемо Bartender Spirits Awards, адже Nemiroff – єдиним з України – потрапив до ТОП 100. Тож горілка українського бренду рекомендована експертами США для включення в меню барів та ресторанів не лише нашої країни, а й усього світу, що однозначно заслуговує на повагу.

Bartender Spirits Awards – конкурс, який об'єднує найкращих місцевих покупців, менеджерів барів і барменів, котрі мають безпосередній вплив на ринок алкоголю у США. Раніше бренд отримав 6 медалей на конкурсі. Цього разу експерти високо оцінили Nemiroff Rested in Barrel та Nemiroff Bold Orange та включили їх до рейтингу ТОП 100 найкращих алкогольних напоїв.

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Nemiroff Rested in Barrel – горілка преміум-класу, створена за автентичною рецептурою. Горілка у дерев'яних бочках вбирає пряність, легку солодкавість, терпкість дубової деревини та багатий дерев'яний аромат. Смак напою сповнений несподіваних натяків й ексклюзивних акцентів.

Nemiroff Bold Orange – це ультрачиста горілка у суміші з настоєм з натурального перцю чилі та меду, створеним на базі рецептів 16 століття, і свіжими апельсиновими добавками. Вона має яскравий і чистий смак, з правильними відтінками солодкого, цитрусового та пряного.



У ТОП 100 напоїв потрапили Nemiroff Rested in Barrel та Nemiroff Bold Orange / Фото Nemiroff

Як оцінюються напої?

Мета конкурсу – надати незалежні та чесні огляди для брендів, орієнтованих на торгівлю у барах США. Тож процес оцінки надзвичайно скрупульозний і справедливий. Кожен зразок оцінюється за п'ятьма окремими категоріями:

змішуваність;

збалансованість та універсальність;

смак, відчуття в роті та післясмак;

дизайн пляшки;

ціна.

Що означають ці критерії? Змішуваність – оцінка суддями того, наскільки добре зразок працюватиме у міксології для створення коктейлів. Баланс і універсальність – оцінка загального враження від напою з акцентом на баланс. Смак, відчуття в роті та післясмак, на нашу думку, не потребують окремого пояснення. Під час оцінювання дизайну пляшки визначають, наскільки ефектно вона стоятиме на фоні стійки бару. Що стосується ціни, то експерти визначають співвідношення якості напою з його ціною.



Експерти оцінюють кожен зразок за п'ятьма категоріями / Фото bartenderspiritsawards

Як працюють судді?

Для забезпечення найкращого результату процес оцінювання проходить у три етапи. По-перше, судді роблять пробу наосліп – коли оцінюється змішуваність, баланс і універсальність, а також смак, відчуття у роті та післясмак. Потім суддям повідомляється ціна, щоб вони могли порівняти її з галузевими стандартами. Нарешті, суддям дозволяють побачити бренд, щоб вони могли вирішити, наскільки він привабливий для барменів і, звичайно ж, клієнтів.



Спочатку судді оцінюють напої наосліп / Фото bartenderspiritsawards

1. Сліпа дегустація

Зразки для сліпої дегустації представлені по категоріях у залежності від стилю та походження. Кожен алкогольний бренд розглядається на основі змішуваності; збалансованості й універсальності; смаку, відчуття в роті та післясмаку. Найкращі бармени у галузі оцінюють усі зразки, гарантуючи, що кожен учасник отримає лише об'єктивні оцінки.

2. Аналіз ціни

Це надійний інструмент для власників барів, а також споживачів алкогольної продукції. Після дегустації наосліп суддям повідомляють ціни на напої, щоб проаналізувати їх. Ціль полягає в тому, щоб зрозуміти, як оцінюється конкретний напій у порівнянні з його аналогами. Варто розуміти, що на ринку з шаленою конкуренцією, ціна – надзвичайно важливий фактор.

3. Дизайн

Наприкінці вся увага присвячена дизайну пляшки. Судді оцінюють креативний дизайн, привабливість та функціонал (включаючи форму, розмір, вагу, а також простоту розливу).



Журі оцінюють креативність дизайну пляшки, форму та простоту розливу / Фото bartenderspiritsawards

Хто входить у суддівський склад?

Журі Bartender Spirits Awards повністю складається з найкращих барменів ресторанів, барів, пабів і клубів США. Для того, щоб потрапити до суддівського складу, бармени повинні надати докази свого досвіду у сфері обслуговування клієнтів. У деяких випадках ці бармени також можуть бути консультантами з коктейлів для місцевих закладів або ж відігравати важливу роль у закупках.

Чому бармени оцінюють напої?

На думку барменів, менеджерів барів та інших суддів, ці нагороди важливі передовсім для споживачів напоїв. І кому вони довірятимуть у першу чергу? Звичайно ж, барменам, котрі чи не найкраще розбираються у світі міцних напоїв. Саме тому Bartenders Spirits Awards судять найкращі бармени США. Запрошення найбільш кваліфікованих барменів для ухвалення рішення – те, що якісно відрізняє цей конкурс від інших.

"Ми дійсно хотіли знайти спосіб визначити спиртні напої, які стануть відмінним доповненням до будь-якого бару, які повністю відповідають трендам з точки зору упаковки та ціни. Незалежно від того, чи хочуть бармени заповнити певні прогалини у своєму асортименті спиртних напоїв або створити абсолютно нове меню коктейлю з нуля. Від кого вони могли отримати найкращу пораду, ніж від колег-барменів", – наголошує Сід Патель, засновник і генеральний директор компанії Beverage Trade Network.



До суддівського складу Bartenders Spirits Awards входять лише найкращі бармени США / Фото bartenderspiritsawards

Що таке премія Bartender Spirits Awards? Bartender Spirits Awards відзначає спиртні напої, які повинні стати доповненням до асортименту бару. Організатором заходу є Beverage Trade Network, провідна онлайн-платформа, присвячена об'єднанню світової індустрії напоїв. Платформа BTN допомагає професіоналам в області напоїв спілкуватися з колегами та розуміти глобальний бізнес-ландшафт, що призводить до загального зростання індустрії напоїв.

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Конкурс Bartender Spirits Awards вкотре підтвердив, що Nemiroff – якісний продукт з відмінним смаком / Фото Nemiroff

Nemiroff не лише популярна в Україні, а й за її межами. А кожна міжнародна нагорода лише підтверджує той факт, що перед нами якісний продукт з відмінним смаком!