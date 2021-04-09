В'ялена качина грудка з хурмою та коктейль Apple Honey: варіанти фудпейрингу
Бренд Nemiroff продовжує нас знайомити з культурою фудпейрингу. Ми пропонуємо й тобі долучитися до неї на власній кухні. У рубриці барMEN до твоєї уваги рецепт в'яленої качиної грудки, а також алкогольного коктейлю Apple Honey.
Джерело:24 канал
Усі ми любимо не лише гарно відпочити, а й смачно попоїсти. Men 24 пропонує вивести свої кулінарні вподобання на абсолютно новий рівень. Долучися до культури фудпейрингу. До твоєї уваги рецепти крутих страв з меню, яке спеціально розробив шеф-кухар Аік Вейшторт. Їх ми рекомендуємо поєднувати з коктейльною картою на основі преміум-лінійки Nemiroff.
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Цього разу ми розповімо, як приготувати в'ялену качину грудку з хурмою та трюфельним соусом, а також пропонуємо доповнити страву Аіка Вейшторта коктейлем Apple Honey від бренд-амбасадорки Nemiroff Юлії Терлецької.
Шеф-кухар Аік Вейшторт зауважив, що мед ідеально поєднується з трюфелем, а трюфель – з качкою. Тож у цій страві підтримується ідеальний баланс, який поєднує усі смакові елементи. Хурма та качка – неокласичне поєднання серед нової хвилі шефів, котрі імпровізують та поєднують солодкі смаки та терпке важке м'ясо.
В'ялена качина грудка з хурмою та трюфельним соусом
В'ялена качина грудка – вишукана страва, яка сподобається кожному / Фото Nemiroff
Інгредієнти на 2 порції:
- Страчателла – 125 грамів
- Вершки 33% жирності – 40 грамів
- Качка копчена (грудка) – 30 грамів
- Оливкова олія – 20 грамів
- Трюфельна олія – 10 грамів
- Лимонний сік – 20 грамів
- Квітковий мед – 20 грамів
- Зелена олія – 5 грамів
- Хурма – 30 грамів
- Листки красолі – 2 – 3 штуки
Приготування в'яленої качиної грудки:
Соус: поєднуємо мед з соком лимона, додаємо оливкову та трюфельну олію, перебиваємо усе це за допомогою блендера.
Збираємо страву:
- Викладаємо страчателлу, перемішану з вершками;
- На неї викладаємо нарізану тонкими слайсами хурму та поверху неї – слайси в'яленої качиної грудки;
- Поливаємо усе соусом;
- Прикрашаємо страву листками красолі та збризкуємо зеленою олією.
Мед у горілці Nemiroff відмінно поєднується з качиною грудкою / Фото Nemiroff
Подавати в'ялену качину грудку ми рекомендуємо з алкогольним коктейлем Apple Honey. Бренд-амбасадорка Nemiroff Юлія Терлецька підкреслила, що горілка з медом, перцем чилі та 27 травами, на основі якої готується напій, ідеально підходить до качки. У коктейлі вона намагалася підкреслити медову горілку за допомогою яблучних нюансів, а також ноток амарето, гострого бітера з корицею. Вони чудово грають у тандемі з хурмою та трюфелем зі страви Аіка Вейшторта.
Приготування алкогольного коктейлю Apple Honey
Інгредієнти:
- Nemiroff De Luxe Honey Pepper – 50 мілілітрів
- Лікер Green Apple – 20 мілілітрів
- Лікер Амарето – 15 мілілітрів
- Мікс натуральних кислот – 25 мілілітрів
- Цукровий сироп – 10 мілілітрів
- Гострий бітер з корицею – 4 – 5 крапель
Приготування коктейлю Apple Honey:
- Додай Nemiroff De Luxe Honey Pepper та інші інгредієнти у склянку для змішування, наповнену льодом;
- Акуратно перемішай усе з допомогою барної ложки та перелий через стейнер у холодну склянку.
Насолоджуйся коктейлем Apple Honey у хорошій компанії / Фото Nemiroff
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Насолоджуйся Apple Honey та в'яленою качиною грудкою з хурмою у хорошій компанії, щоб по-новому розкрити смаки звичних продуктів. Не бійся експериментувати з інгредієнтами, долучившись до культури фудпейрингу разом з Nemiroff.
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