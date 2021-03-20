У нас хорошие новости для любителей фитнеса, которым всегда катастрофически не хватает времени. Одно из исследований показало, что достаточно тратить всего 11 минут на упражнения с собственным весом, чтобы поддерживать свое тело в форме. Рассказываем, что нужно делать, чтобы результаты радовали тебя.

Поэтому, если тебе всегда хронически не хватает времени, – выполняй эти упражнения. Они не только не требуют похода в спортзал, но и помогут тебе поддерживать свое тело в форме.

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Команда исследователей с Университета МакМастер в Гамильтоне и Mayo Clinic в Рочестере обнаружила, что 11 минут тренировок в день положительно повлияют на тебя и твоё тело. Результатами своих наблюдений они поделились в Международном журнале упражнений науки.



С помощью этих упражнений можно поддерживать свое тело в форме / Фото Unsplash

В испытании ученых приняли участие 20 здоровых мужчин и женщин, которые были несколько не в форме. Ученые измерили их физическую форму, силу ног и силу хвата. Одна половина начала программу, тренируясь три раза в неделю, а вторая половина продолжали жить своей обычной жизнью.

Каждого участника заставили "бросить вызов" себе, выполнив как можно больше повторений за каждую минуту. Сама же программа состоит из 11 упражнений, которым нужно посвящать по 60 секунд.

Комплекс упражнений на 11 минут

1 минута легких прыжков для разминки

1 минута бэрпи (без отжиманий)

1 минута ходьбы на месте

1 минута бега на месте с высоким подъемом коленей

1 минута ходьбы на месте

1 минута прыжков со сплит-присядом (начало и конец в положении выпада с чередованием того, какая нога приземляется вперед)

1 минута ходьбы на месте

1 минута бега на месте с высоким подъемом коленей

1 минута ходьбы на месте

1 минута прыжков в присяде

1 минута ходьбы на месте, чтобы остыть

Через 6 недель группа, которая выполняла эти упражнения, улучшила свою выносливость на 7%.



Эти упражнения можно выполнять, если нет возможности пойти в зал / Фото Unsplash

"Было приятно видеть, что наши ожидания подтвердились", – отметил Мартин Гибала, профессор кинезиологии Университета МакМастер.

Для него преимущества этой тренировки "казались очевидными", но теперь есть доказательства того, что короткие тренировки могут стать частью разумной тренировки.

Поэтому ты можешь попробовать выполнять эти упражнения несколько раз в неделю, чтобы поддерживать свое тело в форме. Сохрани их себе на будущее, ведь кто знает, когда нас снова всех закроют на очередной локдаун.