Як підвищити особисту продуктивність: методи мільярдера Воррена Баффета

90-річний Воррен Баффет – не лише один з найбагатших людей у світі, а й найуспішніший інвестор XX століття. У його світлу голову прийшла триступенева стратегія підвищення особистої продуктивності. За її допомогою ти можеш визначити пріоритети та спланувати дії. Тож скористайся методами Баффета, якими з тобою ділиться Men 24!

Канал Почни Щось поділився методами підвищення особистої продуктивності від Воррена Баффета. Скористайся ними, щоб досягнути успіху у тій справі, якою ти займаєшся. Гайда разом з Men 24 працювати над підвищенням особистої продуктивності!

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Крок 1: Запиши 25 головних цілей у своєму житті

Твоя задача – обдумати усі плани на майбутнє та перенести їх на папір. Для чого ти це робиш? А для того, щоб візуалізувати те, що ти хочеш зробити / досягнути у житті. Не потрібно дуже ускладнювати "формулювання цілей". Виписуй на папір усе. А потім уже будеш розбиратися, що пріоритетне, а що – ні!



Випиши собі 25 важливих для тебе цілей / Фото Unsplash

Крок 2: Перечитай список і обери 5 найважливіших

Тепер твоя задача – виділити 5 найважливіших цілей зі списку. Але не варто поспішати при цьому. Концентруй увагу не на тому, що легко виконати, а на тому, що дозволить тобі досягнути успіху. Увімкни стратегічне мислення. Кожну ціль спробуй оглянути з кількох ракурсів. Зокрема: визнач, що у довгостроковій перспективі тобі дасть досягнення тієї чи іншої цілі.

Крок 3: Позбудься зайвого

Перед тобою тепер є 2 списки: в одному 5 важливих цілей, а в іншому – 20 пунктів, які не потребують нагального втручання. І що нам пропонує Баффет? На його думку, потрібно тепер взятися за 5 найважливіших цілей. І поки ти їх не виконаєш, не повертайся до решти пунктів, які залишилися.



Тепер візьмися за виконання 5 найголовніших для тебе цілей / Фото Unsplash

Що нам дають методи Воррена Баффета?

Простими словами, ти отримуєш можливість визначити, що для тебе важливе, а що – ні. І лише після цього ти займаєшся втіленням у життя цілей, які щось означають для тебе. І так потрібно поводитися з усім, що відбувається навколо тебе. Те ж, до слова, можна робити з виконанням доручення від боса. Спочатку берешся за складну задачу, а потім уже виділяєш час на другорядні.

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Спробуй і ти скористатися методами Воррена Баффета. Підозрюємо, що ці поради допоможуть тобі швидше досягнути бажаних результатів. У тебе все вийде, ми переконані в цьому!