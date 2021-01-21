Минулий рік перевернув усе з ніг на голову. Ми відправилися на дистанційну роботу, опановували новий фах, підлаштовувалися під сучасні реалії. І вкотре зрозуміли для себе, що вчитися ніколи не пізно. Men 24 знає щонайменше 5 професійних навичок, які потрібно буде прокачати у 2021 році, якщо ти хочеш досягнути успіху!

Ми, як і ти, не надто любимо різкі зміни у житті. Але воно не надто вже й питає, чи прагнемо їх. Але якщо ти не намагатимешся адаптуватися до сучасних реалій, то й просуватися кар'єрними сходами буде надзвичайно непросто. Канал Почни Щось розповів про 5 професійних навичок, які необхідно буде прокачати у 2021 році. Гайда разом з Men 24 працювати над новими та життєво необхідними скілами!

Варте уваги 5 шкідливих звичок, які непомітно закрадаються в життя кожного

1. Когнітивна гнучкість

Мовиться про адаптивність та твою креативність. Якщо ти вмієш швидко пристосуватися до змін, які відбуваються навколо, а також здатний залишатися креативним попри все – успіх тобі гарантований. Експерти переконані, що ті, у кого розвинена когнітивна гнучкість, відчувають приплив енергії від кардинальних змін. Тож для таких людей пандемія COVID-19 стала своєрідним поштовхом для приймання стратегічних і успішних рішень.



Потрібно вміти швидко пристосовуватися до змін, які відбуваються / Фото Unplash

2. Емоційний інтелект

Зауважимо, що про цю навичку говорили задовго до пандемії коронавірусу. Карантин, своєю чергою, прискорив необхідність прокачувати емоційний інтелект тут і зараз. З його допомогою ми можемо керувати негативними переживаннями, а також приймати ефективні рішення, які принесуть нам бажаний результат. Ти відчуваєш емоції інших, контролюєш свої, а також уникаєш необдуманих рішень, які можуть стати на заваді побудови успішної кар'єри.

3. Футурологічне мислення

Тут мовиться про твоє вміння передбачати різноманітні події, а також їхній вплив на галузь роботи, професійні тенденції. Щоб розвинути цю навичку, не потрібно багато зусиль. Просто будь у курсі того, що відбувається у твоїй сфері сьогодні, навчися передбачати потенційні зміни, а також спробуй відійти від стандартного мислення. Останнє, до слова, дозволить тобі яскраво виділятися на фоні конкурентів.



Уміння прогнозувати, що буде у твоїй сфері, – безцінне / Фото Unsplash

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4. Міждисциплінарність

Останнім часом особливо цінуються працівники широкого профілю. На думку роботодавців, у них більше знань, вони мають безліч корисних навичок, а також готові виконати роботу, яка не зовсім пов'язана з їхньою спеціальністю. У кризових ситуаціях це особливо важливо, коли доводиться скорочувати штат, віддаючи перевагу людям, які можуть "закрити" собою кількох колег, з якими доведеться попрощатися.

5. Ефективне керівництво

Оскільки більшість офісів перейшли на віддалену роботу, то й керувати співробітниками стало значно важче. Ти не можеш переконатися, чи дійсно підлеглі виконують усі поставлені перед ними завдання. Тож задача керівника у нових реаліях – навчити своїх співробітників правильно керувати власним часом, уникати стресів, а також досягати бажаних результатів. Наприклад, налагодити схему, якої потрібно дотримуватися, якщо у квартирі співробітника раптово зникло світло або інтернет. Це своєрідний прояв турботи, який оцінять сповна!



Ефективне керівництво дозволяє налагодити роботу в команді / Фото Unsplash

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Нумо прокачувати ці навички, щоб жодні негаразди на роботі не змогли тебе зламати у 2021 році. Ба більше: твоя гнучкість дозволить тобі позбуватися негативних наслідків і емоцій, які стоять на заваді досягненню успіху