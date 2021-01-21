Є такі шкідливі звички, яких просто не помічаєш. А найгірше, що деякі з них навіть прикидаються корисними. І це ми не про куріння чи переїдання!

Не снідаєш? Годинами чи й днями сидиш вдома, причому буквально – сидиш? Сьогодні поговоримо на Men 24 про непомітні шкідливі звички, які потайки закралися у твоє життя.

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Шкідливі звички, яких не помічаєш

Чому не снідаєш?

Сніданок – найважливіша їжа дня. Американська кардіологічна асоціація підтвердила, що люди, які регулярно снідають, здоровіші. У них кращі показники холестерину і тиску, вони менше страждають від серцево-судинних захворювань.

Натомість ті, хто пропускає сніданок, схильні до діабету й ожиріння.

Чому так багато сидиш?

Сидячий спосіб життя – це ожиріння і проблеми з серцем та судинами у підсумку. Але в медичному журналі BMJ Open розповіли про дослідження, яке показало обнадійливі результати:

Якщо ти обмежиш сидіння бодай до 3 годин на день, то у такий спосіб продовжиш своє життя на 2 роки.



Можеш спробувати вбити двох зайців, і снідати стоячи / Фото unsplash

Чому не п'єш червоне вино?

Тверезий спосіб життя дещо переоцінили. Вчені Токійського університету, Лондонської школи гігієни, Гарвардської медичної школи та й дуже багато інших одноголосно твердять: помірне вживання червоного вина – корисне.

Це знижує ризик розвитку хвороби Паркінсона, хвороби Альцгеймера, серцевих захворювань. Антиоксиданти, які містяться у вині, сприяють запобіганню запалень. Скільки ж треба пити вина? А не більше келиха на день.

Чому так багато часу проводиш у приміщеннях?

У XXI столітті людство все більше сидить по квартирах і офісах. У Маривільському університеті виявили, що нестача вітаміну D (а отримує його організм, перебуваючи на сонці) викликає безсоння, втому, зниження мотивації.

А от Агентство з охорони навколишнього середовища США проаналізувало повітря в закритих приміщеннях, і виявило, що воно уп'ятеро брудніше, ніж зовні. До того ж у непровітрюваній квартирі всяким бактеріям і вірусам простіше до тебе дістатися, ніж на вулиці.



Якщо вже сидиш дома, ну то хоч випий вина і поїш гострого / Фото unsplash

Чому не їси гостру їжу?

Дослідники Гарвардської школи охорони здоров'я заявили, що серед людей, які їдять гостре щодня, смертність на 14% нижча, ніж у тих, хто їсть гостре раз в тиждень.

До прикладу, капсаїцин та інші біоактивні речовини, які містяться в гострому перці, нормалізують холестерин і борються із запаленнями.

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