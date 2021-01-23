90-летний Уоррен Баффет – не только один из самых богатых людей в мире, но и самый успешный инвестор XX века. В его светлую голову пришла трехступенчатая стратегия повышения личной продуктивности. С ее помощью ты можешь определить приоритеты и спланировать действия. Поэтому воспользуйся методами Баффета, которым с тобой делится Men 24!

Канал Почни Щось поделился методами повышения личной продуктивности от Уоррена Баффета. Воспользуйся ими, чтобы достичь успеха в том деле, которым ты занимаешься. Айда вместе с Men 24 работать над повышением личной производительности!

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Шаг 1: Запиши 25 главных целей в своей жизни

Твоя задача – обдумать все планы на будущее и перенести их на бумагу. Для чего ты это делаешь? А для того, чтобы визуализировать то, что ты хочешь сделать / достичь в жизни. Не нужно слишком усложнять "формулировки целей". Выписывай на бумагу все. А потом уже будешь разбираться, что приоритетное, а что – нет!



Выпиши себе 25 важных для тебя целей / Фото Unsplash

Шаг 2: Перечитай список и выбери 5 важнейших

Теперь твоя задача – выделить 5 важнейших целей из списка. Но не стоит спешить при этом. Концентрируй внимание не на том, что легко выполнить, а на том, что позволит тебе добиться успеха. Включи стратегическое мышление. Каждую цель попробуй осмотреть с нескольких ракурсов. В частности: определи, что в долгосрочной перспективе тебе даст достижения той или иной цели.

Шаг 3: Избавься от лишнего

Перед тобой теперь есть 2 списка: в одном 5 важных целей, а в другом – 20 пунктов, не требующих неотложного вмешательства. И что нам предлагает Баффет? По его мнению, нужно теперь взяться за 5 важнейших целей. И пока ты их не выполнишь, не возвращайся к остальным пунктам, что остались.



Теперь возьмись за выполнение 5 главных для тебя целей / Фото Unsplash

Что нам дают методы Уоррена Баффета?

Простыми словами, ты получаешь возможность определить, что для тебя важно, а что – нет. И только после этого ты занимаешься воплощением в жизнь целей, которые что-то значат для тебя. И так нужно вести себя со всем, что происходит вокруг тебя. То же, кстати, можно делать с выполнением поручения от босса. Сначала берешься за сложную задачу, а потом уже выделяешь время на второстепенные.

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