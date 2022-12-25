Психолог Майкл Бреус поділився кількома порадами. Вони не лише прості. Вони ще й допомогли його пацієнтам позбутися безсоння.

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Це одні з найвідоміших і найефективніших трюків для сну, починаючи з економії часу перед сном, щоб розслабитися, медитувати або звести світло до мінімуму. Але є й ті, про які ти навіть не підозрював.

Як покращити свій сон

1. Прибирання кімнати

Мова йде не про прибирання перед сном, щоб ти стомився та безсилий пішов спати. Бреус більше говорить про те, щоб кімната була чистою й охайною. Щоб у ній не було хаосу та стресу щодня, коли ти лягаєш спати. Твоя кімната має бути оазисом спокою для тебе. Якщо ж у ній розкидані речі, то досягнути цього просто неможливо.



У твоїй спальні має бути порядок / Фото freepik

2. Додай ароматів

Ароматерапія дуже ефективна. Тому психолог особливо рекомендує використовувати ефірні олії ванілі, жасмину або лаванди. Вони здатні розслабляти. Можна додати кілька крапель олій у ванну, яку ти приймеш перед сном. Це однозначно позитивно вплине на твій відпочинок уночі.

3. Банановий чай

Ти коли-небудь пробував це? Виявляється, він ідеальний для сну, за словами Бреуса. Банан багатий магнієм і калієм, а також допомагає розслабитися. Потрібно просто розрізати банан на три частини, не очищаючи, і видалити кінці. Опусти шматки у воду та прокип'яти упродовж 5 хвилин. Випий перед сном, і готово!



Випий перед сном банановий чай / Фото Drazen Zigic

4. Попоїж перед сном

Відразу ж обмовимося, що у цьому випадку ми не рекомендуємо налягати на величезну кількість їжі. Ті, хто вечеряє рано та / або займається спортом, можуть лягати спати голодним. І це теж може викликати безсоння. Експерт рекомендує їсти те, що не перевищує 200 калорій і містить білок та складні вуглеводи.

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ти зможеш побороти безсоння. Можливо, не всі вони ідеально підійдуть саме для тебе. Але ж спробувати ніхто не забороняє. Не виключено, що – якась із них або всі відразу – та й спрацює.

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