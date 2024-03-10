Чи то на роботі, чи в будь-якій іншій сфері нашого життя, ми всі намагаємося бути продуктивними і в підсумку відкладаємо завдання, які могли б виконати задовго до цього. Однак є простий прийом, який ми можемо впровадити в нашу рутину, щоб розв'язати проблему прокрастинації і, перш за все, стати кращою версією себе.

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Однією з головних причин, чому ми схильні прокрастинувати, є те, що ми вважаємо завдання занадто великим і іноді боїмося його. Це призводить до того, що ми стаємо паралізованими і хочемо уникнути його за будь-яку ціну. Наш розум наповнюється негативними думками, такими як:

"Я не можу це зробити",

"Який сенс робити це, якщо це не принесе мені ніякої користі",

"Я ніколи нічого не роблю правильно" та іншими.

Як побороти прокрастинацію

Як ми вже знаємо, те, як ми розмовляємо з собою, має великий вплив на нашу самооцінку, на те, як ми себе бачимо і як ми діємо. З такими думками неможливо перемогти прокрастинацію. Існує дуже проста філософія, яку варто прийняти: "Я все одно це зроблю". І що це означає? Це означає, що нам не потрібно готуватися до чогось, ми просто робимо це. Це, по суті, "зроби і побачиш".

Це дуже проста фраза, яка покладає на нас відповідальність за наші дії і змушує нас прийняти спосіб мислення, в якому ми робимо речі, не обдумуючи, не стаючи жертвами надмірних роздумів.



Але побороти прокрастинацію можливо / Фото stockking

"Робити це все одно" знімає гостроту питання, тому що це означає, що якщо ми зробимо помилку, нічого не станеться, і що ми будемо боротися з будь-якою перешкодою, яка трапиться на нашому шляху.

Ще одна проста стратегія, яку ми можемо взяти на озброєння, – це розбивати кожне завдання на менші, більш керовані частини. Це дуже корисно для тих, хто схильний відволікатися і не може розпочинати виконання поставлених завдань. Коли ми це робимо, ми перестаємо сприймати завдання як велике, складне і нездійсненне.

Коли ми виконуватимемо кожну маленьку частину завдання, це буде схоже на маленькі перемоги. Це дасть нам відчуття, що ми працюємо продуктивно і досягаємо цілей, і ми будемо відчувати більшу мотивацію, щоб продовжувати йти далі. Для цього дуже важливо вміти визначити, якою є наша загальна мета, а потім визначити різні кроки для її досягнення.

Наприклад, якщо ми хочемо написати статтю, то спочатку нам потрібно провести етап дослідження. Потім нам потрібно буде поговорити з респондентами, якщо такі є, перш ніж писати текст. І коли ми напишемо його, нам потрібно буде зробити ретельну перевірку перед тим, як передавати або публікувати його.



Розбий завдання на невеликі та виконуй їх / Фото freepik

Це дозволяє нам адаптувати кожну фазу та її часові рамки по ходу роботи. Це не тільки те, що ми можемо застосувати на роботі, але й те, що буде корисним для особистих проєктів або домашніх завдань. Головне – ставити реалістичні та досяжні цілі. Якщо ми хочемо піти далі, ми можемо виділити певну кількість часу на кожне завдання і організувати себе по годинах.

Зрештою, досягнення всіх наших цілей буде залежати від того, як ми організуємо нашу стратегію дій. Розподіл наших завдань і встановлення графіка для кожного з них буде дуже ефективним. Але, перш за все, найважливішим буде те, як ми налаштуємося, коли зіткнемося з чимось, позбудемося негативних думок і усвідомимо свою справжню цінність і можливості.

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Працюючи над позитивним мисленням, ми не тільки підвищимо свою продуктивність, але й отримаємо більше задоволення від подорожі до нашої кінцевої мети. Час від часу прокрастинація неминуча. Питання в тому, щоб знати, як нею керувати.