Будь то на работе, или в любой другой сфере нашей жизни, мы все стараемся быть продуктивными и в итоге откладываем задачи, которые могли бы выполнить задолго до этого. Однако есть простой прием, который мы можем внедрить в нашу рутину, чтобы решить проблему прокрастинации и, прежде всего, стать лучшей версией себя.

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Одной из главных причин, почему мы склонны прокрастинировать, является то, что мы считаем задачу слишком большой и иногда боимся ее. Это приводит к тому, что мы становимся парализованными и хотим избежать ее любой ценой. Наш разум наполняется негативными мыслями, такими как:

"Я не могу это сделать",

"Какой смысл делать это, если это не принесет мне никакой пользы",

"Я никогда ничего не делаю правильно" и другими.

Как побороть прокрастинацию

Как мы уже знаем, то, как мы разговариваем с собой, имеет большое влияние на нашу самооценку, на то, как мы себя видим и как мы действуем. С такими мыслями невозможно победить прокрастинацию. Существует очень простая философия, которую стоит принять: "Я все равно это сделаю". И что это значит? Это значит, что нам не нужно готовиться к чему-то, мы просто делаем это. Это, по сути, "сделай и увидишь".

Это очень простая фраза, которая возлагает на нас ответственность за наши действия и заставляет нас принять образ мышления, в котором мы делаем вещи, не обдумывая, не становясь жертвами чрезмерных размышлений.



Но побороть прокрастинацию возможно / Фото stockking

"Делать это все равно" снимает остроту вопроса, потому что это означает, что если мы сделаем ошибку, ничего не произойдет, и что мы будем бороться с любым препятствием, которое случится на нашем пути.

Еще одна простая стратегия, которую мы можем взять на вооружение, – это разбивать каждую задачу на меньшие, более управляемые части. Это очень полезно для тех, кто склонен отвлекаться и не может приступать к выполнению поставленных задач. Когда мы это делаем, мы перестаем воспринимать задачу как большую, сложную и невыполнимую.

Когда мы будем выполнять каждую маленькую часть задачи, это будет похоже на маленькие победы. Это даст нам ощущение, что мы работаем продуктивно и достигаем целей, и мы будем чувствовать большую мотивацию, чтобы продолжать идти дальше. Для этого очень важно уметь определить, какова наша общая цель, а затем определить различные шаги для ее достижения.

Например, если мы хотим написать статью, то сначала нам нужно провести этап исследования. Затем нам нужно будет поговорить с респондентами, если такие есть, прежде чем писать текст. И когда мы напишем его, нам нужно будет сделать тщательную проверку перед тем, как передавать или публиковать его.



Разбей задачи на небольшие и выполняй их / Фото freepik

Это позволяет нам адаптировать каждую фазу и ее временные рамки по ходу работы. Это не только то, что мы можем применить на работе, но и то, что будет полезным для личных проектов или домашних заданий. Главное – ставить реалистичные и достижимые цели. Если мы хотим пойти дальше, мы можем выделить определенное количество времени на каждую задачу и организовать себя по часам.

В конце концов, достижения всех наших целей будет зависеть от того, как мы организуем нашу стратегию действий. Распределение наших задач и установление графика для каждой из них будет очень эффективным. Но, прежде всего, самым важным будет то, как мы настроимся, когда столкнемся с чем-то, избавимся от негативных мыслей и осознаем свою истинную ценность и возможности.

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Работая над позитивным мышлением, мы не только повысим свою продуктивность, но и получим больше удовольствия от путешествия к нашей конечной цели. Время от времени прокрастинация неизбежна. Вопрос в том, чтобы знать, как ею управлять.