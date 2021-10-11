Як побороти сором'язливість: дієві поради від експертів

Сором'язливість – риса, може стати причиною появи дискомфорту, нервозності, невпевненості та страху. Тож, якщо ти не хочеш бути жертвою усіх цих не надто приємних відчуттів, пора навчитися з нею боротися. І ми спробуємо допомогти тобі!

Для сором'язливих людей складно шукати нову роботу, будувати нові стосунки. Та й узагалі все нове для них може здаватися справжньою катастрофою. Але, на щастя, усе можна виправити.

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Відразу ж обмовимося, що в сором'язливості немає нічого трагічного. Вона просто може трохи ускладнити твоє життя. Тож ми пропонуємо бодай трохи її приборкати. Це дозволить бути впевненішим і краще справлятися з викликами, які постають перед тобою. Для цього візьми на озброєння поради експертів.

1. Зрозумій походження сором'язливості

Хоча у багатьох випадках сором'язливість пов'язана з факторами, які важко змінити, такими як генетика або життєвий досвід, правда в тому, що сором'язливість – також спосіб мислення та дій. Це не стан, який неможливо змінити. Походження сором'язливості можна простежити до того, як людина інтерпретує невідоме.



Сором'язливість – не вирок, адже над нею можна працювати / Фото Unsplash

2. Не сприймай інших як загрозу

Іноді сором'язливим людям важко спілкуватися з іншими людьми, тому що вони бачать у них істот, абсолютно відмінних від них самих. І ці "чужинці" здаються небезпечними. Наприклад, якщо сором'язливий чоловік зустрічає товариського, то він може відчути, що вони з різних світів і що не варто намагатися комунікувати ближче. Але це не означає, що така людина загрожує тобі. Ну хіба тим, що може вдертися у твою зону комфорту.

3. Зрозумій, що у всіх нас є спільні риси

Навіть у найбільш товариської людини є спільні думки та риси характеру з надзвичайно сором'язливою. І оскільки ми всі люди, цілком імовірно, що у нас є кілька загальних страхів, переживань і поглядів. Постарайся побачити ті аспекти, які є загальними, а не відмінними.

4. Поверни впевненість у собі

Це одна з проблем, з якою кожен повинен зіткнутися в житті. З роками ми, як правило, втрачаємо деякі елементи нашої самооцінки або впевненості у собі. Але ми також набуваємо інших, не менш важливих знань про себе. Ти можеш почати з роздумів про те, які аспекти тобі подобаються і що, на твою думку, може сподобатися іншим.



Знайди у собі ті риси, які роблять тебе впевненішим / Фото Unsplash

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Запам'ятай раз і назавжди: ми всі різні і досвід кожного з нас однаково цінний. І це нормально – змінити поведінку, якщо це допоможе тобі краще почуватися, зробити своє життя легким і яскравішим. Але це зовсім не означає, що потрібно сьогодні ж ввечері вилізти на барну стійку та заспівати "Highway To Hell"!