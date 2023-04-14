І допоможуть тобі у цьому кілька порад. Вони не лише покращать клімат у ваших стосунках. Вони ще й позитивно вплинуть на кожного з вас і допоможуть продовжити будувати щасливі, міцні та гармонійні стосунки.

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1. Любов до себе

Актор РуПол якось сказав: "Якщо ти не любиш себе, як, на біса, ти збираєшся любити когось?"

Слід розуміти, що відсутність любові до себе може стати причиною невпевненості, проблем з довірою, ревнощів і багатьох інших речей. Усе це може зробити стосунки токсичними. Тому необхідно спочатку навчитися любити себе, сприймати таким, яким ти є. Поважай себе і почувайся досить добре, щоб бути готовим робити це для своєї партнерки.



Передовсім слід навчитися любити себе / Фото halayalex

Це не означає, що ти ніколи не почуватимешся невпевнено. Але той, хто любить себе, може краще справлятися з проблемами з невпевненістю та не ставити свою цінність на те, що думають інші.

2. Спілкування та вміння слухати

Це базові навички, і не лише для стосунків. Психологія стверджує, що людям подобається відчувати, що їх слухають. Це змушує їх любити тебе більше. А ще демонструє, що в них є простір для самовираження. У такому випадку людина не боїться щось запитувати, висловлювати сумніви та побоювання. І впевнена, що її не проігнорують.

Крім того, спілкування – надзвичайно важливий інструмент для прояснення стосунків. А ще воно дозволяє краще пізнати один одного, мати міцніший зв'язок.

3. Взаємна повага

Стосунки нікуди не приведуть, якщо в них не буде атмосфери поваги, прийняття різних думок, різних способів ведення справ, смаків і так далі.

Вам не обов'язково думати однаково. Ба більше, не варто шукати людей, які схожі на тебе. Це так не працює. Головне – дотримуватися підходу, в якому між вами вирує повага, толерантність та прийняття.



Між вами має вирувати взаємоповага / Фото lookstudio

4. Встанови межі

Ідея полягає в тому, щоб розділити своє життя з іншою людиною, але не втрачати при цьому себе та свою незалежність. Ти повинен мати певні межі щодо того, що ти готовий прийняти, а що – ні. Щодо того, як будувати стосунки, що дозволено, чи то в сексуальному, чи то в емоційному плані. Також слід обумовити фінансові питання.

У кожного з вас має бути як особистий простір. Так і місце для вас обох. І жоден із вас не має жертвувати собою заради іншого.

5. Відповідальність та підтримка

Питання відповідальності пов'язане зі здатністю прийняти свою роль у сварках, проблемах і рішеннях. Тобі слід буде визнавати, коли ти робиш щось не так. Крім того, потрібно буде працювати над виправленням ситуації.



Будь тим, на кого вона може покластися / Фото lookstudio

І це ще не все. Потрібно бути опорою для людини, з якою ти зараз. Будь надійним, щоб вона завжди знала, що на тебе можна розраховувати. І у щасливі миті, й украй складні. Головне – впевненість у тому, що ти завжди підтримаєш і не залишиш її наодинці з проблемами.

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Користуйся цими порадами, щоб побудувати щасливі та гармонійні стосунки. Працюй над собою, удосконалюйся, рости. Роби все для того, щоб у парі між вами були розуміння, затишок і гармонія.

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