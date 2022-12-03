Якщо раніше здавалося, що потрібно будувати стосунки лише з тими, з ким у нас спільні смаки та інтереси, то доросле життя дещо розставило на свої місця. У випадку, якщо ми обираємо партнера за такими критеріями, то радше набуваємо хорошого друга, який буде поруч надовго. Що ж стосується романтичних стосунків, то тут не варто покладатися на однакові музичні вподобання чи фільмотеки.

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Відразу ж обмовимося, що ти також повинен розуміти, якого характеру стосунки будуєш. Якщо мовиться про серйозні, то варто переконатися, чи готова твоя партнерка будувати сім'ю. А також слід поцікавитися, як вона витрачає кошти. Ці два моменти дозволять тобі краще зрозуміти, чи поруч з тобою саме та людина. Але і це ще не все...

Три риси, які мають бути спільними для пари

Якщо вже говорити про особистісні характеристики, то є кілька, на які варто звернути особливу увагу. У випадку, якщо ви не можете дійти спільного знаменника, то, ймовірно, не варто взагалі намагатися будувати стосунки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Research in Personality, пари у стабільних, щасливих і тривалих стосунках мають такі спільні риси:

чесність;

скромність;

відкритість до нового досвіду.



Партнери цінують чесність, скромність та відкритість до нового / Фото marymarkevich

За словами експертів, ці характеристики охоплюють багато інших якостей. І, згідно з дослідженням, коли респондентів запитували, саме ці якості вважалися найважливішими для стосунків на все життя.

Тут усе просто. Чесність та скромність також мають дотичність до відданості, щирості, захисту соціальної справедливості, рівності. А от відкриті до нового досвіду люди також пов'язані з наявністю високого інтелекту, їхньою цікавістю до життя та творчим підходом.

Ці характеристики символізують цінності, які партнер має і які шукає в парі. І якщо ви поділяєте ці цінності та якості, то ваша пара однозначно має всі шанси на побудову щасливих і міцних стосунків.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Ви у парі не можете самостійно розібратися з певними проблемами – зверніться по фахову допомогу. Цей крок може врятувати ваші стосунки у випадках, коли ви готові здатися.