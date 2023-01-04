До твоєї уваги кілька порад, які варто взяти на озброєння. З їхньою допомогою ти зможеш подарувати їй неабияке задоволення. А оскільки щасливою буде партнерка, то автоматично щасливим будеш і ти.

Також цікаво Міцний, як український народ: як приготувати коктейль, присвячений Зеленському

Не все фізично

Щоб зробити оргазм інтенсивнішим і тривалішим, важливо визнати, що він залежить не лише від фізичної стимуляції. Також не варто забувати про емоційний і психічний контакт.

Тож пам'ятай: між вами має бути більше, ніж просто емоційний зв'язок. Якщо партнерці поруч з тобою затишно, спокійно, безпечно, то це вже шлях до успіху. Не забувай підтримувати зоровий контакт. Бути щедрим на щирі компліменти.

Так, жінки люблять вухами. Але це не означає, що ти повинен навгад засипати її компліментами, щоб залізти у трусики. Це так не працює, затямив?

Не забувай про клітор

Хоча існують різні можливості досягнути оргазму не лише з допомогою стимуляції клітора, правда полягає в тому, що без його участі буде складно. На цьому наголошує сексологиня Ана Роза Хурадо з Європейського інституту сексології.

У будь-якому еротичному контакті важливо підтримувати стимуляцію цієї частини тіла. Але варто робити це ніжно і без поспіху.

Пам'ятай про правильний ритм, інтенсивність натиску. В інакшому випадку у тебе високі шанси замість задоволення подарувати дискомфорт.



Використовуй тіло і розум, щоб зробити ніч фантастичною / Фото unsplash

Не забувай використовувати все своє тіло

Якось так уже повелося, що ми зациклені більше проникненні. Мовляв, це ледь не єдиний інструмент отримання насолоди. Але реальність така, що стимулювати статеві органи можна багатьма способами. І необов'язково для цього проникнення.

Той же оральний секс, мастурбація, поцілунки, обійми, погляди чи гарячі балачки. Усе це дарує задоволення. Усе це збуджує та доводить вас обох до точки кипіння.

І вже після цього можна братися за сам секс, щоб поставити смачну вишеньку на торт. Тож якщо ти подумав, що хороший секс можливий без прелюдії, то ми відповімо тобі однозначно: "Ні!"

Розумій її потреби

Слід також усвідомлювати, що кожна жінка особлива. І для кожної оргазм буде чимось своїм. Когось до піка задоволення можуть довести поцілунки, обійми. Когось – романтичні розмови, озвучення фантазій, використання іграшок.

Тож важливо, щоб вона тобі довіряла. Щоб вона поділилася з тобою умовним дороговказом. Скористайся ним, щоб подарувати їй задоволення.

Звертай увагу на мову тіла, на дихання, частоту серцебиття. Усе це дозволить зрозуміти, чи наблизився ти до своєї мети.

Хай там як, але ми нагадуємо, що в сексі оргазм – не найголовніше. Вам має бути класно обом. Цього уже достатньо. Якщо ж секс не закінчиться оргазмом, то це відмінна нагода зустрітися ще раз. Чи не так?