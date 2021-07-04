Коли мовиться про секс, то тут немає бути місця для одноманітності. Принаймні саме вона може вкрай негативно вплинути на якість та регулярність інтимного життя. З цією метою потрібно прокачувати свої скіли та брати на озброєння нові секс-позиції.

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Секс-позиція 77 – прокачана версія популярних у всьому світі ложок. Але вона характеризується особливо глибоким проникненням. Також неабияка увага приділяється ритму. Особливо цінне у ній те, що ініціативу на себе можеш брати як ти, так і твоя партнерка.

Чому 77? Усе просто: ваші тіла під час сексу у цій позиції нагадуватимуть дві цифри 7.

Як працює позиція 77?

Спочатку вам потрібно прийняти положення ложки. Твоя верхня частина тіла обіймає спину партнерки. Ви лежите один за одним і дивитеся в одному напрямку.

Важливим є те, що ти перебуваєш настільки близько до її спини, що між вами не може поміститися навіть аркуш паперу. В цьому й полягає інтимність цієї позиції.



Ця позиція нагадує класичні ложки, але гарантує глибше проникнення / Фото Health

Тепер твоя партнерка повинна обхопити твою верхню ногу своїми ногами.

Перевага цієї пози

Точка G стимулюється ідеально. А тепер найголовніше: ноги витягнуті, хоча вони все ще обвивають твою верхню ногу. Тож важливо, щоб тут був досягнутий кут 45 градусів. Також можна трохи згинати ноги під час сексу. Це особливо рекомендується, коли поза вже дуже напружена.

Твоя партнерка може контролювати процес: задавати ритм і притискати стегна ближче до тебе, коли їй заманеться.

У цій позиції гарантоване глибоке проникнення. Тож потрібно, щоб твоя партнерка була готова до цього, та й сам секс приносив їй задоволення. Тож не варто забувати про хорошу прелюдію, а також використання лубриканта. А найцінніше у цій позі те, що після першої спроби ви захочете повторювати її знову і знову.

Тож уже цієї ночі можете спробувати зайнятися сексом у позиції 77. Вона не лише урізноманітнить ваше інтимне життя, а й подарує незабутнє задоволення вам обом.

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