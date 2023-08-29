Подолай лінь та будь продуктивним на роботі з допомогою цих 4 порад

Ми, звичайно ж, чули, що лінь – рушій прогресу. Але ж буває так, що лінь змушує нас не лише стояти на місці, а й робити чимало кроків назад. Але ми знаємо, як з усім цим впоратися.

До твоєї уваги 4 поради. Вони допоможуть тобі не лише подолати лінь, а й бути продуктивним на роботі. Гайда ними користатися.

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1. Визначай пріоритети завдань

Якщо ти лінивий від природи, нескінченний список справ без чіткого порядку може здатися страшним. Однак найкращий спосіб бути продуктивнішим на роботі – розставити пріоритети, класифікуючи ті завдання, які потрібно виконати швидко, як термінові, щоб ти міг взятися за них і прибрати їх з дороги першими.

Якщо ти розбиваєш свою роботу на невеликі завдання, визначаючи пріоритетність одного над іншим, ти отримаєш план. Його буде легше дотримуватися, що допоможе тобі уникнути необхідності мати справу з нескінченним списком завдань.



Тобі потрібно визначити пріоритет виконання завдань / Фото kues1

2. Встанови дедлайни

Ще один чудовий спосіб краще організувати свій час і підвищити продуктивність – встановлювати собі дедлайни. Наприклад, почни день з "проєкту номер 1" і постарайся закінчити його до 13:00, щоб мати час на неспішний обід, а потім до 17:00 присвяти час "проєкту номер 2". Таким чином, ти зможеш закінчити робочий день раніше і насолодитися другою половиною дня. Не маючи дедлайнів, ти не будеш поспішати з виконанням завдань, і не встигнеш й оком змигнути, як у тебе піде на них цілий день.

3. Оточи себе проактивними людьми

Якщо ти перебуваєш у компанії колег, які такі ж ліниві, як і ти, ви будете тягнути один одного вниз. Однак, якщо ти працюєш разом з кимось проактивним і мотивованим, ти відчуєш їхню енергію та підприємницький підхід. Це особливо актуально, коли ти працюєш над командним проєктом, де заслуги ґрунтуються на участі всіх.



Навколо тебе мають бути проактивні люди / Фото freepik

4. Визнач ключові фактори відволікання

В епоху смартфонів і соціальних мереж відволікаючих чинників дуже багато. Коли ти відчуваєш лінь, тобі більше, ніж будь-коли, хочеться переглянути відео в інстаграмі, яке надіслав друг, або відповісти на повідомлення в месенджері.

Однак це може завести вас у червоточину інстаграму; години, які ти витрачаєш на перегляд, можна було б витратити на продуктивніші речі. Для цього навчися визначати речі, які можуть тебе відволікати, і зроби все можливе, щоб триматися якомога далі від них протягом часу, який ти виділив для роботи над конкретним завданням.

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Нехай ці поради принесуть тобі користь. Ти не лише зможеш долати лінь, а й матимеш можливість продуктивно працювати, досягаючи бажаних результатів.