К твоему вниманию 4 совета. Они помогут тебе не только преодолеть лень, но быть продуктивным на работе. Айда ими пользоваться.

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1. Определи приоритеты задач

Если ты ленив от природы, бесконечный список дел без четкого порядка может показаться пугающим. Однако лучший способ быть более продуктивным на работе – расставить приоритеты, классифицируя те задачи, которые нужно выполнить быстро, как срочные, чтобы ты мог взяться за них и убрать их с дороги первыми.

Если ты разбиваешь свою работу на небольшие задачи, определяя приоритетность одной над другой, ты получишь план. Его будет легче придерживаться, что поможет тебе избежать необходимости сталкиваться с бесконечным списком задач.



Тебе нужно определить приоритет выполнения задач / Фото kues1

2. Установи дедлайны

Еще один отличный способ лучше организовать свое время и повысить производительность – устанавливать себе дедлайны. Например, начни день с "проекта номер 1" и постарайся закончить его до 13:00, чтобы иметь время на неспешный обед, а затем к 17:00 посвяти время "проекту номер 2". Таким образом ты сможешь закончить рабочий день раньше и насладиться второй половиной дня. Не имея дедлайнов, ты не будешь спешить с выполнением задач, и не успеешь и глазом моргнуть, как у тебя пойдет на них целый день.

3. Окружи себя проактивными людьми

Если ты находишься в компании коллег, которые так же ленивы, как и ты, вы будете тянуть друг друга вниз. Однако, если ты работаешь вместе с кем-то проактивным и мотивированным, ты почувствуешь их энергию и предпринимательский подход. Это особенно актуально, когда ты работаешь над командным проектом, где заслуги основываются на всех.



Вокруг тебя должны быть проактивные люди / Фото freepik

4. Определи ключевые факторы отвлечения

В эпоху смартфонов и социальных сетей отвлекающих факторов очень много. Когда ты чувствуешь лень, тебе больше, чем когда-либо, хочется просмотреть видео в инстаграме, которое прислал друг, или ответить на сообщение в мессенджере.

Однако это может завести вас в червоточину инстаграма; часы, которые ты тратишь на просмотр, можно было бы потратить на более производительные вещи. Для этого научись определять вещи, которые могут тебя отвлекать, и сделай все возможное, чтобы держаться подальше от них в течение времени, которое ты выделил для работы над конкретной задачей.

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Пусть эти советы принесут тебе пользу. Ты не только сможешь преодолевать лень, но и будешь иметь возможность продуктивно работать, достигая желаемых результатов.