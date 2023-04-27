Експертка з клінічного та функціонального харчування та засновниця Naturae Nutrición Салена Сайнц назвала ключові продукти. З їхньою допомогою, переконана вона, можна покращити свій настрій. Гайда знайомитися з тим, що обов'язково має бути у тебе на тарілці.

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1. Чорниця

Це ягода, багата на антиоксиданти та вітамін C. Крім того, у ній міститься антоціан, природний пігмент, який покращує мозкову діяльність та є попередником серотоніну та дофаміну. Мовиться про два нейромедіатори, які впливають на твій настрій і задоволення.

2. Цитрусові

Цитрусові, а також полуниця та ківі містять високий рівень вітаміну C. Він регулює вироблення кортизолу та знижує рівень стресу та тривоги.

3. Какао

Це джерело магнію, який сприяє покращенню самопочуття. Натомість його дефіцит стає причиною появи депресивних станів. Експертка рекомендує обирати шоколад, у якому вміст какао на рівні 85%, а то й більше.



Какао не лише зігріває, а й покращує настрій / Фото freepik

4. Ферментовані продукти

Кефір, солоні огірки або місо – пробіотики. Вони необхідні для підтримки нормальної кишкової мікробіоти. Сири та йогурти мають високий рівень триптофану, який бере участь у регуляції щоденного циклу сну.

5. Зелені листові овочі

Мангольд і шпинат – чудові джерела магнію. Він також допомагає боротися зі втомою. А ще здатний зміцнювати твою імунну систему.

6. Чай матча

Він відрізняється високим вмістом L-теаніну. Це амінокислота, яка, згідно з дослідженнями, може збільшити вивільнення дофаміну та сприяти концентрації серотоніну. Все це зменшує стрес і тривогу. А ще він стимулює активність альфа-хвиль мозку, сприяючи стану глибокої релаксації.

7. Артишок

Це антиоксидантна їжа, багата клітковиною, фосфором, залізом, кальцієм, калієм і вітамінами B1, B3 і C. Вона діє як пробіотик і допомагає знизити рівень глюкози та холестерину в крові. Крім того, сприяє травленню.

8. Яйця

Вони багаті на вітамін B1, магній і тирозин. А ще у них міститься багато триптофану, який є попередником серотоніну. Але це ще не все, адже яйця містять також холін. Це поживна речовина, дефіцит якої пов'язаний із ризиком страждання від депресії.



Яйця корисні та здатні покращувати настрій / Фото freepik

9. Блакитна риба або молюски

Перші – джерело омега-3. Мовиться про лосося, тунець, скумбрію, сардини або форель. Другі ж містять таурин. Обидва варіанти містять також вітамін B5. Він сприяє синтезу антистресових гормонів і бореться зі втомою.

10. Броколі

Це джерело вітамінів А, C і E, антиоксидантів і фолієвої кислоти. Остання допомагає знизити відчуття втоми, депресії та безсоння.

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Додай ці продукти до свого раціону. Регулярне їхнє вживання однозначно позитивно вплине на твій настрій і самопочуття.

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