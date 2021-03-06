Лікар поділився безвідмовними секретами, які дозволяють покращити свій сон

Попереду на тебе очікує ще кілька днів вихідних, тож у тебе однозначно буде можливість добряче виспатися. А допоможуть у цьому поради лікаря Майка Варшавські. Візьми їх на озброєння, щоб сповна відпочити та набратися сил для нових звершень.

У своєму останньому відео на ютубі Майк Варшавські ділиться звичками, які він виробив, щоб покращити свій сон. Це дозволило йому не лише краще спати, а й мінімізувати стрес, тривогу, а також почати новий день на висоті!

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Один зі способів підвищити свої шанси на міцний сон вночі – створити оптимальне середовище для сну. За кілька годин до сну Майк регулює температуру у спальні до 18 градусів за Цельсієм.

"Коли ти спиш, твоє тіло природним чином знижує внутрішню температуру. Тож, якщо ти можеш допомогти у цьому процесі, знизивши температуру у спальні, ти робиш собі послугу. Якщо ти цього не зробиш, а у твоїй спальні буде спекотно, твоє тіло спробує охолоджуватися завдяки потовиділенню", – підкреслює він.



У твоїй спальні має бути прохолодно / Фото Unsplash

Він також використовує зволожувач повітря, щоб допомогти протидіяти впливу кондиціонера та запобігти пересиханню дихальних шляхів і слизових оболонок. Третій крок, який він робить, – прибирає усі зовнішні джерела світла за допомогою затемнених жалюзі.

Після вечері, крім ритуалів догляду за шкірою та гігієни порожнини рота, Майк вигулює собаку.

"Це моя улюблена частина моєї нічної рутини, тому що вона дійсно допомагає мені розслабитися. Тихо, темно, нікого немає", – додає він.

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Перед сном Майк знижує рівень освітленості у своїй квартирі, щоб збільшити вироблення гормону сну мелатоніну, а також випиває трав'яний чай, у якому не міститься кофеїну. Він також рекомендує скласти список справ на наступний день й узагалі уникати соціальних мереж перед сном.

Він також дотримується практики складання списку з трьох хороших речей, які відбулися з ним у той день.

"Причина, через яку я це роблю, полягає в тому, що ми перенавчаємо свій розум, щоб позбутися від занепокоєння та думати про хороше", – підкреслює Майк.

Прислухайся до порад Майка Варшавські, щоб твій сон був здоровим і міцним. Ти не лише краще почуватимешся наступного дня, а й підвищиш свою продуктивність для нових звершень!

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