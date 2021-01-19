Хтось любить каву, а хтось – чай. Хтось читає художню літературу, а хтось – детективи. Є ті, кому подобається спати на спині, а є ті, хто віддає перевагу нічному відпочинку на животі. Експерти вирішили провести несподіване дослідження, щоб виявити, яка поза для сну дозволяє отримати найвищу зарплату. Результати читай на Men 24!

Ти й без нас прекрасно знаєш, наскільки важливо достатньо часу приділяти сну. Але чи задумувався ти над тим, як поза, в якій ти спиш, впливає на твою заробітну платню? Меблевий відділ OnBuy провів опитування, в якому взяли участь 5438 професіоналів. Мета: визначити, яка поза для сну дозволяє найбільше заробляти. Читай на Men 24, чим закінчилося дослідження.

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Фахівці прагнули з'ясувати, які взаємозв'язки існують між позою під час сну та економічним становищем і успіхом на роботі. Мовляв, здоровий сон позитивно впливає на нашу успішність. Але чи існує певна поза, яка може посилити цей ефект. Спойлер: така поза існує.

Результати дослідження

Дані спостереження свідчать про те, що поза "Вільне падіння" корелюється з більшою ймовірністю досягнути успіху на роботі. Фактично, 29% тих, хто заробляє понад 54 900 фунтів стерлінгів на рік, зізнаються, що віддають перевагу саме цій позиції під час сну.



Позі вільне падіння віддають перевагу майже третина успішних людей / Фото adobestock

Кажуть, що люди, які віддають перевагу позі "Вільне падіння", сміливі, комунікабельні та люблять бути у центрі уваги. Мабуть, саме тому їм вдається ставати заможними й успішними.

Другою за популярністю позою для сну серед високооплачуваних людей є "Солдат". Їй віддали перевагу 23% успішних людей. Зауважимо, що "Солдат" – одна з найздоровіших позицій для сну, адже вона дозволяє твоєму тілу відновитися без будь-яких неприродних вигинів хребта. Це знижує ймовірність появи болю у спині.

Поза "Ембріон" теж потрапила у ТОП. Їй віддають перевагу 21% високооплачуваних професіоналів. Ті, хто спить у цій позиції, зазвичай жорсткі ззовні та можуть соромитися знайомитися з новими людьми. Але врешті-решт вони розслабляються та розкриваються. Щоправда, не перед усіма.



Цим позам для сну віддають перевагу успішні люди / Фото OnBuy

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Ще одна поза для сну, популярна серед успішних людей, – "Тримач подушок". Їй віддали перевагу 13% опитаних професіоналів. Кажуть, що люди, які тримають подушку вночі, від природи милі та цінують стосунки. Це робить їх хорошими партнерами та друзями, а також допомагає на робочому місці. І тут немає потреби дивуватися, адже такі люди випромінюють доброзичливість.

Наостанок зауважимо, що люди з найвищим прибутком сплять у середньому на 22 хвилини більше. І це при тому, що прокидаються на 14 хвилин раніше. Мовляв, саме о 6:42 прокидаються найуспішніші та найбагатші. Щоправда, і засинають вони явно не після півночі. Тож, якщо ти теж хочеш стати багатим і успішним – вибери для себе ідеальну позу для сну, а також не забувай рано прокидатися.

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