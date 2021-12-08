Ясна річ, що дуже і дуже багато залежить від якості м'яса. Але саме завдяки приготуванню воно розкриває свої найкращі характеристики. Тож було б вельми несправедливо не поділитися з тобою порадами, які допоможуть приготувати стейк, який вразить не лише тебе, а й твоїх друзів.

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За 4 дуже прості кроки ми пояснимо, як зробити стейк ідеальним з урахуванням моменту, солі, температури та смаку.

Як посмажити соковитий стейк за 4 кроки

1. Підготуй м'ясо

Приправ обидві сторони стейка завтовшки 3 сантиметри сіллю та меленим перцем. Додай кілька щедрих щіпок цих приправ з кожного боку. Дещо залишиться на сковороді, і це нормально. Проведи руками по м'ясу, розподіляючи їх. Усе для того, щоб не обділити жоден сантиметр.



Приправ щедро шматок м'яса сіллю та перцем / Фото Edson Saldaña

2. Обсмаж його

Розігрій сковороду на сильному вогні. Коли вона почне диміти, додай 1 столову ложку оливкової олії. Після цього виклади стейк і добре обсмаж, перевертаючи кожну хвилину протягом 6 хвилин. Переконайся, що м'ясо всередині не до кінця просмажене.

Ми, ясна річ, рекомендуємо обрати яловичину. Її можна готувати повністю або, як у нашому випадку, у варіанті medium.

3. Дай м'ясу відпочити

Коли стейк добре підрум'яниться з обох боків, переклади його на тарілку та дай відпочити. Але не сиди, склавши руки. Використовуй цей час, щоб приготувати простий, але смачний соус до м'яса.

4. Приготуй соус

Зніми сковороду з вогню, додай кілька ложок вина, пива або м'ясного бульйону та перемішай дерев'яною ложкою. Додай 1 столову ложку вершкового масла, щоб соус затягнувся. Приправ його сіллю та перцем. Вилий на тарілку та поклади нарізаний порціями стейк. Смачного!



Виклади, нарізаний порціями стейк, на тарілку / Фото José Ignacio Pompé

Важливо розуміти, що під час смажіння на кухні може накопичитися трохи диму. Тож ми рекомендуємо або відчинити вікно, або увімкнути витяжку на повну.

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За допомогою цих порад ти зможеш приготувати смачний і соковитий стейк. Гарантуємо, він стане окрасою святкового столу.