Понятное дело, что очень и очень многое зависит от качества мяса. Но именно благодаря приготовлению оно раскрывает свои лучшие характеристики. Поэтому было бы несправедливо не поделиться с тобой советами, какие помогут приготовить стейк, который поразит не только тебя, но и твоих друзей.

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За 4 очень простые шаги мы объясним, как сделать стейк идеальным с учетом момента подготовки, соли, температуры и вкуса.

Как пожарить сочный стейк за 4 шага

1. Подготовь мясо

Приправь обе стороны стейка толщиной 3 сантиметра солью и молотым перцем. Добавь несколько щедрых щепоток этих приправ с каждой стороны. Кое-что останется на сковороде, и это нормально. Проведи руками по мясу, распределяя их. Все для того, чтобы не обделить ни один сантиметр.



Приправь щедро кусок мяса солью и перцем / Фото Edson Saldaña

2. Обжарь его

Разогрей сковороду на сильном огне. Когда она начнет дымить, добавь 1 столовую ложку оливкового масла. После этого выложи стейк и хорошо обжарь, переворачивая каждую минуту в течение 6 минут. Убедись, что мясо внутри не до конца прожарено.

Мы, конечно, рекомендуем выбрать говядину. Ее можно готовить полностью или, как в нашем случае, в варианте medium.

3. Дай мясу отдохнуть

Когда стейк хорошо подрумянится с обеих сторон, переложи его на тарелку и дай отдохнуть. Но не сиди, сложа руки. Используй это время, чтобы приготовить простой, но вкусный соус к мясу.

4. Приготовь соус

Сними сковороду из огня, добавь несколько ложек вина, пива или мясного бульона и перемешай деревянной ложкой. Добавь 1 столовую ложку сливочного масла, чтобы соус затянулся. Приправь его солью и перцем. Вылей на тарелку и положи нарезанный порциями стейк. Приятного аппетита!



Выложи, нарезанный порциями стейк, на тарелку / Фото José Ignacio Pompé

Важно понимать, что во время жарки на кухне может накопиться немного дыма. Мы рекомендуем либо открыть окно, либо включить вытяжку на полную.

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