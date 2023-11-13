Хоча, згідно з опитуванням YouGov, 86% німців задоволені своїм сексуальним життям протягом першого року, близько двох третин усіх пар залишаються задоволеними і через десять років.

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Дві третини – це все ще переважна більшість пар. Однак ця цифра також означає, що третина не задоволена.

Але це не обов'язково означає, що вогонь згас,

– каже Бенджамін Лотц з пошукової системи Freizeitmonster.

Життя часто просто заважає: діти, щоденний стрес і рутина з часом пригнічують початкову пристрасть. Секс вже не такий спонтанний, як раніше – або ввечері, коли насправді є час для інтимної близькості, ви відчуваєте себе повністю виснаженими вимогами дня. Тож, далі ми розповімо, як повернути пристрасть у спальню у тривалих стосунках.

1. Переживіть щось захоплююче

Все, що стимулює викид адреналіну, – хороший спосіб відновити секс у довготривалих стосунках.

"Захоплюючі заняття, такі як рафтинг, стрибки з тарзанки, катання на санчатах або спільне скелелазіння, часто привносять у стосунки більше азарту", – каже Лотц.

Спільні тренування також є хорошим варіантом, особливо силові та інтервальні: це стимулює вивільнення тестостерону, який сприяє бажанню сексу.

Ще один плюс: спільне переживання хвилюючих ситуацій може створити новий рівень потягу,

– каже Лотц.

Крім того, такий досвід дозволяє парам відновити спільні та інтенсивні спогади, а це також змушує їх хотіти одне одного.

2. Наважуйтеся на кулінарні відкриття

Спільна їжа створює зв'язок і може допомогти відродити бажання сексу в довготривалих стосунках. Лотц пропонує спробувати разом екзотичні страви. Згідно з дослідженнями, гострі інгредієнти, такі як чилі або імбир, стимулюють кровообіг, а отже, також можуть підвищити сексуальне бажання. Кавун і шпинат також підвищують лібідо.

Крім того, гарною ідеєю є відвідування виноробні, дегустація віскі або кави,

– каже експерт.



Спробуйте пережити нові гастрономічні відчуття / Фото Drazen Zigic

Ще один варіант – пройти спільний кулінарний курс. Ті, хто прагне більшого єднання, можуть просто спробувати нову страву разом вдома. Оскільки їжа і задоволення тісно пов'язані з чуттєвими переживаннями, це також може допомогти посилити потяг одне до одного.

Але будь обережним: навіть якщо страва смачна, не варто наїдатися досхочу. Це робить вас млявими і забирає бажання.

3. Пам'ятайте один про одного

Стрес на роботі, напружене повсякденне життя – все це дійсно може з'їсти ваше бажання одне до одного. Коли ви напружені, важко розслабитися – і також важко відчути бажання займатися сексом. Згідно з опитуваннями, 70 відсотків німців кажуть, що стрес уповільнює їхнє сексуальне життя.

Ті, хто краще справляється зі стресом, відчувають більше задоволення. Але як пари можуть зменшити стрес? Лотц радить техніки медіації: вони можуть допомогти відпустити думки, відпустити стрес і загалом бути більш уважними у повсякденному житті.

Якщо ви також хочете зайнятися фізичними вправами, можете піти на заняття йогою,

– каже експерт.

Пари, яким важко дається медіація, можуть розслабитися в спа-салоні або за допомогою партнерського масажу.

4. Ходіть разом на танці

Секс і танці для багатьох вони тісно пов'язані. Під час танцю в організмі виділяються гормони щастя, а гормон стресу кортизол знижується.

Пари стають ближчими одне до одного під час танцю, а танець вимагає високого рівня невербальної комунікації,

– каже Лотц.

І це саме те, що вступає в гру під час сексу, коли ви звертаєте увагу на тіла один одного, залучаєтесь і гармонізуєте один з одним.

Згідно з дослідженнями, танці можуть покращити усвідомлення свого тіла, підвищити впевненість у собі та допомогти зменшити заборони, що, своєю чергою, може позитивно вплинути на пристрасть у спальні. Поряд з йогою і тенісом, танці вважаються найкращим видом спорту для покращення сексуального життя.



Танці допомагають партнерам зблизитися / Фото ArthurHidden

5. Поїдьте на природу

Поїздка на природу може допомогти парам заспокоїтися разом. Головне – насолодитися моментом, вимкнути мобільний телефон і глибоко вдихнути.

Численні дослідження показали позитивний вплив на фізичний і психічний стан,

– каже Лотц.

Водночас варто бути обережними. Якщо в лісі вас застане хіть, то варто бути готовими до цього. Слід мати з собою лубриканти та презервативи. А також пам'ятати про те, що вас може застукати хтось з відпочивальників або навіть поліція.

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Скористайся цими порадами, щоб відновити пристрасть у парі. Нехай роки, проведені разом, не впливають на ваш секс.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.