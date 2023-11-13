Хотя, согласно опросу YouGov, 86% немцев удовлетворены своей сексуальной жизнью в течение первого года, около двух третей всех пар остаются довольны и десять лет спустя.

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Две трети – это все еще подавляющее большинство пар. Однако эта цифра также означает, что треть не удовлетворена.

Но это не обязательно означает, что огонь погас,

– говорит Бенджамин Лотц из поисковой системы Freizeitmonster.

Жизнь часто просто мешает: дети, ежедневный стресс и рутина со временем угнетают начальную страсть. Секс уже не так спонтанен, как раньше – или вечером, когда на самом деле есть время для интимной близости, вы чувствуете себя полностью истощенными требованиями дня. Итак, дальше мы расскажем, как вернуть страсть в спальню в длительных отношениях.

1. Переживите что-нибудь увлекательное

Все, что стимулирует выброс адреналина, – хороший способ возобновить секс в длительных отношениях.

"Увлекательные занятия, такие как рафтинг, прыжки с тарзанки, катание на санках или совместное скалолазание, часто привносят в отношения больше азарта", – говорит Лотц.

Совместные тренировки также являются хорошим вариантом, особенно силовые и интервальные: это стимулирует высвобождение тестостерона, способствующего желанию секса.

Еще один плюс: совместное переживание волнующих ситуаций может создать новый уровень влечения,

– говорит Лотц.

Кроме того, такой опыт позволяет парам восстановить общие и интенсивные воспоминания, что заставляет их хотеть друг друга.

2. Решитесь на кулинарные открытия

Общая пища создает связь и может помочь возродить желание секса в долгосрочных отношениях. Лотц предлагает попробовать вместе экзотические блюда. Согласно исследованиям, острые ингредиенты, такие как чили или имбирь, стимулируют кровообращение, следовательно, также могут повысить сексуальное желание. Арбуз и шпинат также увеличивают либидо.

Кроме того, хорошей идеей является посещение винодельни, дегустация виски или кофе,

– говорит эксперт.



Попробуйте испытать новые гастрономические ощущения / Фото Drazen Zigic

Еще один вариант – пройти общий кулинарный курс. Те, кто стремится к большему единению, могут просто попробовать новое блюдо вместе дома. Поскольку пища и удовольствие тесно связаны с чувственными переживаниями, это также может помочь усилить влечение друг к другу.

Но будь осторожен: даже если блюдо вкусное, не стоит наедаться вволю. Это делает вас вялыми и уносит желание.

3. Помните друг о друге

Стресс на работе, напряженная повседневная жизнь – все это действительно может съесть ваше желание друг к другу. Когда вы напряжены, трудно расслабиться – и тоже трудно почувствовать желание заниматься сексом. Согласно опросам, 70 процентов немцев говорят, что стресс замедляет их сексуальную жизнь.

Те, кто лучше справляется со стрессом, испытывают большее удовольствие. Но как пары могут снизить стресс? Лотц советует техники медиации: они могут помочь отпустить мысли, отпустить стресс и, в общем, быть более внимательными в повседневной жизни.

Если вы также хотите заняться физическими упражнениями, можете пойти на занятия йогой,

– говорит эксперт.

Пара, которым тяжело дается медиация, могут расслабиться в спа-салоне или с помощью партнерского массажа.

4. Ходите вместе на танце

Секс и танцы для многих они тесно связаны. Во время танца в организме выделяются гормоны счастья, а гормон стресса кортизол снижается.

Пары становятся ближе друг к другу во время танца, а танец требует высокого уровня невербальной коммуникации,

– говорит Лотц.

И это именно то, что вступает в игру во время секса, когда вы обращаете внимание на тела друг друга, вовлекаетесь и гармонизируете друг с другом.

Согласно исследованиям, танцы могут улучшить осознание своего тела, повысить уверенность в себе и помочь уменьшить запреты, что в свою очередь может положительно повлиять на страсть в спальне. Наряду с йогой и теннисом танцы считаются лучшим видом спорта для улучшения сексуальной жизни.



Танцы помогают партнерам сблизиться / Фото ArthurHidden

5. Поедьте на природу

Поездка на природу может помочь парам успокоиться вместе. Главное – насладиться моментом, выключить мобильный телефон и глубоко вдохнуть.

Многочисленные исследования показали положительное влияние на физическое и психическое состояние,

– говорит Лотц.

В то же время следует быть осторожными. Если в лесу вас застанет похоть, то следует быть готовыми к этому. Следует иметь с собой лубриканты и презервативы. А также помнить о том, что вас может застучать кто-нибудь из отдыхающих или даже полиция.

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Воспользуйся этими советами, чтобы восстановить страсть в паре. Пусть годы, проведённые вместе, не влияют на ваш секс.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.