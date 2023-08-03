Конечно, хорошие отношения не строятся на одном только сексе. Вы должны строить эмоциональные связи, доверие, общение, совместное времяпрепровождение, совместную деятельность и интересы, среди прочего. Но это, безусловно, нечто важное, что связано с вопросом физической и эмоциональной близости.

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И так же как сексуальное влечение может изменяться в разные периоды жизни (иногда оно растет, а иногда снижается), сексуальное удовольствие также не фиксировано. А это значит, что если ты его не чувствуешь, то можешь что-то сделать, чтобы это изменить.

По данным Medical News Today, многие пары могут потерять интерес к сексу после того, как они прожили вместе 1 год. И это также может оказать негативное влияние на счастье и удовлетворенность отношениями. Но что можно сделать, чтобы вернуть сексуальное удовольствие или повысить его?

1. Открытое общение (и проси о том, чего хочешь)

Общение очень важно, и без него отношения не могут двигаться вперед или развиваться. Но ты должен понимать, что ты не только должен общаться о фильмах, которые тебе нравятся, интересующие тебя темы, планы на будущее, личные истории или сомнения или беспокойство относительно отношений. Ты также должен использовать это в сексуальной сфере.



Позаботься о том, чтобы между вами было открытое общение / Фото lookstudio

Чтобы испытывать большее удовлетворение, нужно удовлетворять свои потребности, а для этого нужно о них говорить. Ты должен научиться просить о том, чего хочешь, говорить о своих фантазиях или желаниях. Но ты тоже должен научиться слушать свою партнершу, чтобы быть уверенным, что каждый получает то, что он действительно хочет. А общение укрепляет связь, что также помогает доставлять удовольствие.

Чего тебе не следует делать? Требовать, осуждать или заставлять другого человека ощущать давление, чтобы сделать то, в чем он не уверен или чего не хочет делать.

2. Разнообразь отношения

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются все пары, является проблема рутинной скуки: когда вы делаете одно и то же снова и снова. Это может сделать все однообразным и заставить тебя утратить интерес к определенным вещам, в том числе к сексу.

Необязательно иметь огромный репертуар позиций, игр или игрушек. Но следует делать что-то, что поможет развеять монотонность и принесет ощущение приключений или новизны. Это может быть так же просто, как попробовать интересующую вас позицию, заняться сексом в неожиданном месте или воспользоваться моментом и устроить более спонтанную и незапланированную встречу.

Разнообразие полезно как для физических упражнений, так и для секса, поэтому не забывай об этом и начни, например, с фантазий, которые вам обоим интересно исследовать.

3. Приверженность и связь

Согласно статье, опубликованной в Harvard Health Publishing при Гарвардской медицинской школе, физическая привязанность также является важным элементом сексуального удовольствия.

Этот тип привязанности не обязательно должен быть сексуальным по своей природе. Он может состоять из таких вещей, как объятия, сиденья рядом во время просмотра телепередачи или небольшие прикосновения в течение дня, способствующие укреплению физической и эмоциональной связи.



Вам нужно поддерживать расположение и связь / Фото lookstudio

Психология также утверждает, что при наличии такой связи можно испытать большее удовольствие или даже сексуальное желание. Именно поэтому так важно проявлять расположение физически.

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Воспользуйся этими советами. С их помощью можно улучшить не только эмоциональную связь в паре. Это также положительно повлияет на вашу интимную жизнь.

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