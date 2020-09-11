Тривалий проміжок часу без відпочинку може привести до першої стадії вигорання або взагалі до депресії. Тому відпустка для людини є дуже важливою.

Рання осінь – це хороша пора для відпусток і зараз багато людей з неї повертається в буденність. Про те, як адаптуватись після відпустки, розповіла 24 каналу психотерапевт Дар’я Селіванова.

Цікаво Готелі з басейнами у Карпатах: умови, переваги та ціни

Як повертатися з відпустки

Перед роботою психотерапевт радить давати собі час на відпочинок від відпочинку. Варто залишитись вдома день – два після повернення з подорожі, щоб налаштуватися, перемкнутися й підготуватися до роботи.

Дар'я Селіванова також радить, щоб усі робочі питання делегувати на когось. Аби ви знали, що питання без вас залишається під контролем.

Перед поверненням на роботу не варто вживати дуже багато важкої їжі й алкогольних напоїв. Потрібно дати організму відпочити.



Вимкніть всі месенджери та покладіть подалі ґаджети / Фото Canva Studio / Pexels

Інформаційний детокс

Під час відпустки варто робити періоди інформаційного детоксу. Вимкнути месенджери, соцмережі та відмовитись від ґаджетів хоч на декілька годин на день.

Це допоможе відпочити від цього темпу і ритму, в якому живе людина 24 години на добу в звичайному житті.