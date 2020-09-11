Длительный промежуток времени без отдыха может привести к первой стадии выгорания или вообще к депрессии. Поэтому отпуск для человека очень важна.

Ранняя осень – это хорошая пора для отпусков и сейчас многие из нее возвращаются в обыденность. О том, как адаптироваться после отпуска, рассказала 24 каналу психотерапевт Дарья Селиванова.

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Возвращение из отпуска

Перед работой психотерапевт советует давать себе время на отдых от отдыха. Стоит остаться дома день-другой после возвращения из путешествия, чтобы настроиться, переключиться и подготовиться к работе.

Дарья Селиванова также советует, чтобы все рабочие вопросы делегировать кому-либо. Чтобы вы знали, что вопрос без вас остается под контролем.

Перед возвращением на работу не стоит употреблять слишком много тяжелой пищи и алкогольных напитков. Нужно дать организму отдохнуть.



Выключите все мессенджеры и положите подальше гаджеты / Фото Canva Studio / Pexels

Информационный детокс

Во время отпуска стоит делать периоды информационного детокса. Отключить мессенджеры, соцсети и отказаться от гаджетов хоть на несколько часов в день.

Это поможет отдохнуть от того темпа и ритма, в котором живет человек 24 часа в сутки в обычной жизни.