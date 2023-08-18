Грубость может иметь любую форму, будь то злой комментарий, пренебрежительное отношение к тебе или оскорбительное поведение. В конце концов, мы узнаем, как мы относимся к поведению, которое нежелательно или считается грубым в любом случае. Вот несколько способов обращения с человеком, который ведет себя грубо.

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1. Противостоять человеку

Если кто-то тебе грубит, сделай паузу и подыши. Сделай так, чтобы человек осознал, что он сказал или сделал то, что не было нужно в тот момент. Если человек сам ничего не говорит или не признает этого, поставь такой вопрос, например, "Вы это имели в виду?" или "Вы себя слышите?"

2. Сохраняй спокойствие

Даже если человек, стоящий перед тобой, самый грубый человек, которого ты когда-либо встречал, не теряй хладнокровия. Это может сыграть тебе на пользу, поскольку грубое лицо может подумать, что его комментарии не смущают. Старайся сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. Это может заставить их сомневаться в своей грубости. Если ты враждебно относишься к ситуации, может возникнуть ненужная эскалация.



Сохраняй покой и не спеши с ответом / Фото wayhomestudio

3. Не прибегай к грубости

Грубое поведение имеет спираль. Если ее не остановить немедленно, она может распространяться по разным каналам. Совершенно очевидно, что твое настроение не будет в порядке после общения с грубым или непочтительным человеком. Но срываться на ком-то другом неприемлемо, и ты должен контролировать это при любых обстоятельствах.

4. Старайся быть вежливым

Каждый раз, когда человек явно груб, он может быть в состоянии стресса или столкнуться с какой-то проблемой. Если ты отвечаешь в обычной вежливой форме и просто спрашиваешь: "Все хорошо?", твой один вопрос может изменить весь ход разговора и превратить его в разговор, который нужен другому человеку.

5. Не воспринимай грубое поведение лично

Человек, который тебе грубит, может быть не всегда таким человеком. Разные обстоятельства влияют на чье-то настроение и поведение в течение дня. Ты можешь попытаться не воспринимать эту грубость на свой счет.

6. Используй юмор, чтобы снять напряжение

Грубый человек может волноваться и напрягать людей вокруг. Мягкий саркастический комментарий, который не повредит чьему-либо чувству, может рассмешить других и снять напряжение в ситуации. Это приведет к короткому перерыву для грубого человека, что позволит ему поразмышлять над своим поведением.



Можно пошутить, чтобы разрядить атмосферу / Фото lookstudio

7. Избегай человека

Если ты оказался в ситуации, когда ты ничего не можешь сделать в этот конкретный момент или ты уже попробовал все, но человек не останавливается, ты действительно ничего не можешь с ним поделать. Старайся избегать человека как можно больше. Нет смысла портить себе настроение на целый день из-за поведения одного человека.

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Воспользуйся этими советами. Они помогут не только избежать конфликтных ситуаций, но и сглаживать углы, если этого сделать не удалось.