Друзі на першому місці: Джої Тріббіані та його правила побачень, які дійсно працюють

У Джої Тріббіані ніколи не було тривалих стосунків: він переходив від однієї жінки до іншої, не замислюючись, і робив певні речі, які мусили б будь-яку сучасну панянку втекти та додати його у чорний список. Але у персонажа Метта Леблана є чого повчитися. Розповідаємо тобі про правила побачень Джої Тріббіані, які дійсно працюють!

Побачення – це серйозна, але також стратегічна гра, в якій тобі потрібно мати хороший план, прийоми та "ходи", щоб перемогти. І хоч Джої Тріббіані складно назвати переможцем, його персонаж у серіалі, безумовно, дозволяє тобі вчитися на чужих помилках.

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Правила побачень від Джої Тріббіані

Вік – лише цифра

Джої Тріббіані не боявся зустрічатися зі старшими жінками. Він наважився зробити свій крок з Сесілією, і, хоча це були не надто тривалі стосунки, це був ключовий момент у його житті. Він отримав досвід пізнання того, що означає бути з сильною, впевненою у собі та зрілою жінкою.

Друзі на першому місці

Стосунки Джої з Рейчел не мали ніякого сенсу, і тому вони не зайшли надто далеко. Але за цей час ми отримали важливий урок. Джої не зробив свого кроку вперед без упевненості, що Росс і Рейчел уже завершили свої стосунки. Тож він вирішив покласти цьому край, коли зрозумів, що його друг усе ще щось відчуває до героїні Дженніфер Еністон. Урок? Колишня твого друга – заборонений плід. Ні в якому разі не спокушайся на неї!

Не прикидайся тим, ким ти не є

Коли Джої почав зустрічатися з палеонтологом Чарлі, він почав вдавати, що поділяє її інтереси, і що він розуміє все, що вона йому каже. Але обман тривав недовго, адже Чарлі швидко розкусила Джої та вирішила, що він – не для неї. Урок, який слід взяти з усього цього, – кожна брехня у якийсь момент розвалюється. Тож стосунки, які починаються з брехні, приречені на крах!

Зроби стрибок віри

Як ти думаєш, ти подобаєшся комусь? Тоді настав час діяти. Неважливо, якщо стосунки не зайдуть далеко. Принаймні, ти спробуєш. І зможеш отримати новий урок. Ба більше: ти потім дуже шкодуватимеш, що не наважився зробити наступний крок!

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Дій у команді

Іноді тобі потрібна незначна підтримка, щоб отримати бажане. Джої завжди довіряв Чендлеру та Росу. Ба більше: він знав, що наявність друзів поруч може допомогти йому завоювати дівчину, яку він сильно любить!

Це про те, щоб давати і брати

Моніка – людина, відповідальна за це. Саме вона навчила Джої та Чендлера, що потрібно бути уважним до іншої людини та зосередитися на її задоволенні, коли мовиться про секс. Джої сам переконався у цьому, коли почав зустрічатися з Мелані.

Не зустрічайся з тим, хто ненавидить твоїх друзів

Ти хочеш продовжити бачитися з друзями та проводити з ними час? Тоді тобі потрібно знайти дівчину, якій вони теж подобатимуться. В інакшому випадку є всі шанси, що ви регулярно сваритиметеся через те, що ти плануєш провести свій вечір з ними.

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Вчися на чужих помилках, щоб не псувати стосунки або дружбу через дурниці. Тим більше що Джої Тріббіані уже все зробив за тебе!