Заборонений плід завжди солодший. Тож немає нічого дивного, що нас частенько тягне до людей, з якими краще узагалі не мати справ. Особливо, якщо тягне не так серце, як статевий член. Men 24 розповідає про 7 типів людей, з якими категорично не варто фліртувати.

Якщо ти не хочеш проблем на свою філейну частину – не починай фліртувати з цими людьми. Men 24 попереджає, що це нічим добрим для тебе не закінчиться!

Це цікаво Як звести нанівець усі старання: 7 факторів, які зроблять тебе непривабливим в її очах

1. Колеги по роботі

Ні в якому разі не варто фліртувати з колегами. По-перше, тобі ще з ними працювати. По-друге, плітки на роботі поширюються зі швидкістю світла. По-третє, ти можеш бути не першим і навіть не третім, хто намагається зав'язати стосунки з найкрасивішою співробітницею компанії. Воно тобі треба?



З колегами по роботі та керівниками краще не фліртувати / Фото unsplash

2. Керівники

Здавалося б, усі це й без нас знають. Але службові романи, в яких стосунки зав'язуються не лише з колегами, а й з керівниками, стають надзвичайно популярними. Якщо ти не хочеш змінювати місце праці – відмовся від думки про флірт з босом. Навіть якщо ви ретельно приховуватимете ваші стосунки, це не надто позитивно вплине на них. На роботі тебе сваритимуть за невиконану роботу. А вдома – за відсутність оргазму?

3. Родичі

Уявимо, що у тебе є надзвичайно красива якасьтамюрідна сестра. І, здавалося б, ви не настільки рідні, щоб відмовлятися від стосунків. Але цю думку потрібно відразу ж викидати з голови. От уяви ситуацію, коли ти батькам повідомляєш про бажання одружитися з нею. Їхня реакція допоможе тобі не робити помилки!

4. Колишня твого друга

Це взагалі смертний гріх. Запам'ятай собі раз і назавжди, що фліртувати з колишньою свого друга – найгірше, що ти можеш зробити для вашої дружби. Ти ж не хочеш зробити йому боляче, правда?



Колишня твого друга – дівчина, про яку ти не маєш права думати / Фото unsplash

Варте уваги Скільки днів свого життя ти приділяєш сексу: цікаве дослідження

5. Подруги твоєї колишньої

Тут та ж ситуація. Не варто робити боляче людині, з якою у тебе були стосунки. Просто уяви собі, наскільки убого виглядатиме твоя спроба побудувати стосунки з її найкращою подругою. Та й навіщо власноруч руйнувати їхню дружбу?

6. Твоя невістка

Уяви, що твій молодший брат зумів побудувати стосунки з найкрасивішою дівчиною на планеті. Уявив? А тепер затям собі на все життя, що фліртувати з нею не варто в жодному разі. Навіть якщо вона сама заграє до тебе.

7. Сусідка

Теж не найкращий варіант для флірту. Тепер ти не зможеш просто завалитися з пивом, щоб подивитися фільми. Почнеш ревнувати до кожного, хто приходитиме до неї в гості. А найгірше те, що ви будете вовком дивитися один на одного, якщо щось піде не за планом.



Флірт з сусідами може лише нашкодити вашим стосункам / Фото rawpixel

Читай також Учені розповіли, чому не варто вимикати світло у спальні під час сексу

Але не варто сприймати все надто серйозно. Флірт з деякими людьми може дійсно зробити тебе щасливим. Але все ж постарайся не поширювати свої чари на далеких родичів, а також друзів колишніх і колишніх своїх друзів. Ти хлопчик дорослий, ти все розумієш!