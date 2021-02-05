В Джоуи Триббиани никогда не было серьезных отношений: он переходил от одной женщины к другой, не задумываясь, и делал некоторые вещи, которые должны были бы любую современную барышню убежать и добавить его в черный список. Но у персонажа Мэтта Леблана есть чему поучиться. Рассказываем тебе о правилах свиданий Джоуи Триббиани, которые действительно работают!

Свидание – это серьезная, но также стратегическая игра, в которой тебе нужно иметь хороший план, приемы и "ходы", чтобы победить. И хотя Джоуи Триббиани сложно назвать победителем, его персонаж в сериале, безусловно, позволяет тебе учиться на чужих ошибках.

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Правила свиданий от Джоуи Триббиани

Возраст – лишь цифра

Джоуи Триббиани не боялся встречаться со старшими женщинами. Он решился сделать свой шаг с Сесилией, и, хотя это были не слишком длительные отношения, это был ключевой момент в его жизни. Он получил опыт познания того, что значит быть с сильной, уверенной в себе и зрелой женщиной.

Друзья на первом месте

Отношения Джои с Рейчел не имели никакого смысла, и поэтому они не зашли слишком далеко. Но за это время мы получили важный урок. Джои не сделал своего шага вперед без уверенности, что Росс и Рейчел уже завершили свои отношения. Поэтому он решил положить этому конец, когда понял, что его друг все еще что-то испытывает к героине Дженнифер Энистон. Урок? Бывшая твоего друга – запретный плод. Ни в коем случае не обольщайся на нее!

Не притворяйся тем, кем ты не являешься

Когда Джои начал встречаться с палеонтологом Чарли, он начал делать вид, что разделяет ее интересы, и понимает все, что она ему говорит. Но обман длился недолго, ведь Чарли быстро раскусила Джои и решила, что он – не для нее. Урок, который следует взять из всего этого, – каждая ложь в какой-то момент разваливается. Поэтому отношения, которые начинаются со лжи, обречены на крах!

Сделай прыжок веры

Как ты думаешь, ты нравишься кому-то? Тогда пора действовать. Неважно, если отношения не зайдут далеко. По крайней мере, ты попробуешь. И сможешь получить новый урок. Более того ты потом будешь очень жалеть, что не решился сделать следующий шаг!

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Действуй в команде

Иногда тебе нужна незначительная поддержка, чтобы получить желаемое. Джои всегда доверял Чендлеру и Росу. Более того он знал, что наличие друзей рядом может помочь ему завоевать девушку, которую он сильно любит!

Это о том, чтобы давать и брать

Моника – человек, ответственный за это. Именно она научила Джои и Чендлера, что нужно быть внимательным к другому человеку и сосредоточиться на его удовлетворении, когда говорится о сексе. Джои сам убедился в этом, когда начал встречаться с Мелани.

Не встречайся с тем, кто ненавидит твоих друзей

Ты хочешь продолжить видеться с друзьями и проводить с ними время? Тогда тебе нужно найти девушку, которой они будут нравиться. В противном случае есть все шансы, что вы будете регулярно ссориться из-за того, что ты планируешь провести свой вечер с ними.

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