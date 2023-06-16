Чи шукатимуть астронавти Artemis життя на Місяці

16 червня 2023, 06:07
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Джерело:

Space.com

Деякі витривалі мікроби можуть вижити на найближчому сусіді Землі – коли здійснюють подорож туди разом з нами. Але чи можна на Місяці знайти життя позаземне?

Якщо NASA втілить свої плани, нові сліди людей на Місяці з'являться наприкінці 2025 року в рамках місії Artemis 3. Вперше після того, як у грудні 1972 місяцехід "Аполлон-17" сколихнув сірий пил.

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Місії Artemis та пошук життя на Місяці: що слід знати

Artemis 3 має стати першою з низки місій до полярної зони Місяця. Місце вибирали так, аби воно було максимально безпечним та науково обгрунтованим. Немає сумнівів, що попереду на нас чекають великі відкриття – і одним із потенційних сюрпризів може стати виявлення життя на Місяці.

Нові дослідження показують, що майбутнім відвідувачам південного полюса Місяця слід шукати докази життя в надхолодних завжди затінених кратерах. Там можуть бути організми, які здійснили подорож із Землі та вижили досі.


13 можливих районів посадки для місії NASA Artemis 3 / Зображення NASA

  • Південний полюс Місяця може мати властивості, щоб уможливити виживання і потенційно навіть епізодичний ріст певних видів мікробного життя.
  • Якщо їх там дійсно виявлять, це покаже не тільки те, які саме організми можуть бути найбільш придатними для виживання, а й те, які регіони Місяця можуть бути найбільш придатними для підтримки життя.
  • Саме південний полюс Місяця може містити значні поверхневі ніші, потенційно придатні для життя низки мікроорганізмів.
  • Потрапити туди мікроби могли як із попередніми місіями людей, так і на шматочках Землі або інших метеоритах. А проте це не означає, що мікроби можуть пережити подорож у глибокий космос.
  • Загалом вчені зійшлися, що позаземне перенесення органічних молекул з метеоритних джерел дуже ймовірне, але достатньої ваги доказів поки немає.
  • Тож наразі дослідники виходять із того, що люди є найбільшим переносником мікробів на Місяць – де ті можуть розвиватися за сценарієм "холодильника в гуртожитку".
До слова.  Під час місій Artemis проводитимуть не тільки пошуки мікроорганізмів, а й інші дуже цікаві експерименти. Скажімо, щодо ще одного наріжного для освоєння людьми Місяця питання – наявності води на Місяці. Там є лід, але наше розуміння того, як він відкладається, наразі мізерне. Роботи – непочатий край.
Автор: Олесь Друкач