Чи шукатимуть астронавти Artemis життя на Місяці
Джерело:Space.com
Деякі витривалі мікроби можуть вижити на найближчому сусіді Землі – коли здійснюють подорож туди разом з нами. Але чи можна на Місяці знайти життя позаземне?
Якщо NASA втілить свої плани, нові сліди людей на Місяці з'являться наприкінці 2025 року в рамках місії Artemis 3. Вперше після того, як у грудні 1972 місяцехід "Аполлон-17" сколихнув сірий пил.
Також цікаво До донатів треба залучати креативно: що таке гест-бартендинг і як він наближає перемогу України
Місії Artemis та пошук життя на Місяці: що слід знати
Artemis 3 має стати першою з низки місій до полярної зони Місяця. Місце вибирали так, аби воно було максимально безпечним та науково обгрунтованим. Немає сумнівів, що попереду на нас чекають великі відкриття – і одним із потенційних сюрпризів може стати виявлення життя на Місяці.
Нові дослідження показують, що майбутнім відвідувачам південного полюса Місяця слід шукати докази життя в надхолодних завжди затінених кратерах. Там можуть бути організми, які здійснили подорож із Землі та вижили досі.
13 можливих районів посадки для місії NASA Artemis 3 / Зображення NASA
- Південний полюс Місяця може мати властивості, щоб уможливити виживання і потенційно навіть епізодичний ріст певних видів мікробного життя.
- Якщо їх там дійсно виявлять, це покаже не тільки те, які саме організми можуть бути найбільш придатними для виживання, а й те, які регіони Місяця можуть бути найбільш придатними для підтримки життя.
- Саме південний полюс Місяця може містити значні поверхневі ніші, потенційно придатні для життя низки мікроорганізмів.
- Потрапити туди мікроби могли як із попередніми місіями людей, так і на шматочках Землі або інших метеоритах. А проте це не означає, що мікроби можуть пережити подорож у глибокий космос.
- Загалом вчені зійшлися, що позаземне перенесення органічних молекул з метеоритних джерел дуже ймовірне, але достатньої ваги доказів поки немає.
- Тож наразі дослідники виходять із того, що люди є найбільшим переносником мікробів на Місяць – де ті можуть розвиватися за сценарієм "холодильника в гуртожитку".