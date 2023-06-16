Якщо NASA втілить свої плани, нові сліди людей на Місяці з'являться наприкінці 2025 року в рамках місії Artemis 3. Вперше після того, як у грудні 1972 місяцехід "Аполлон-17" сколихнув сірий пил.

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Місії Artemis та пошук життя на Місяці: що слід знати

Artemis 3 має стати першою з низки місій до полярної зони Місяця. Місце вибирали так, аби воно було максимально безпечним та науково обгрунтованим. Немає сумнівів, що попереду на нас чекають великі відкриття – і одним із потенційних сюрпризів може стати виявлення життя на Місяці.

Нові дослідження показують, що майбутнім відвідувачам південного полюса Місяця слід шукати докази життя в надхолодних завжди затінених кратерах. Там можуть бути організми, які здійснили подорож із Землі та вижили досі.



13 можливих районів посадки для місії NASA Artemis 3 / Зображення NASA

Південний полюс Місяця може мати властивості, щоб уможливити виживання і потенційно навіть епізодичний ріст певних видів мікробного життя.

Якщо їх там дійсно виявлять, це покаже не тільки те, які саме організми можуть бути найбільш придатними для виживання, а й те, які регіони Місяця можуть бути найбільш придатними для підтримки життя.

Саме південний полюс Місяця може містити значні поверхневі ніші, потенційно придатні для життя низки мікроорганізмів.

Потрапити туди мікроби могли як із попередніми місіями людей, так і на шматочках Землі або інших метеоритах. А проте це не означає, що мікроби можуть пережити подорож у глибокий космос.

Загалом вчені зійшлися, що позаземне перенесення органічних молекул з метеоритних джерел дуже ймовірне, але достатньої ваги доказів поки немає.

Тож наразі дослідники виходять із того, що люди є найбільшим переносником мікробів на Місяць – де ті можуть розвиватися за сценарієм "холодильника в гуртожитку".

До слова. Під час місій Artemis проводитимуть не тільки пошуки мікроорганізмів, а й інші дуже цікаві експерименти. Скажімо, щодо ще одного наріжного для освоєння людьми Місяця питання – наявності води на Місяці. Там є лід, але наше розуміння того, як він відкладається, наразі мізерне. Роботи – непочатий край.