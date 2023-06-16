Если NASA воплотит свои планы, новые следы людей на Луне появятся в конце 2025 года в рамках миссии Artemis 3. Впервые после того, как в декабре 1972 года луноход "Аполлон-17" всколыхнул серую пыль.
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Миссии Artemis и поиск жизни на Луне: что нужно знать
Artemis 3 должна стать первой из ряда миссий в полярную зону Луны. Место выбирали так, чтобы оно было максимально безопасным и научно обоснованным. Нет сомнений, что впереди нас ждут большие открытия – и одним из потенциальных сюрпризов может стать обнаружение жизни на Луне.
Новые исследования показывают, что будущим посетителям южного полюса Луны следует искать доказательства жизни в сверххолодных, всегда затененных кратерах. Там могут быть организмы, совершившие путешествие с Земли и выжившие до сих пор.
13 возможных районов посадки для миссии NASA Artemis 3 / Изображение NASA
- Южный полюс Луны может обладать свойствами, чтобы сделать возможным выживание и потенциально даже эпизодический рост определенных видов микробной жизни.
- Если их там действительно обнаружат, это покажет не только то, какие именно организмы могут быть наиболее подходящими для выживания, но и какие регионы Луны могут быть наиболее подходящими для поддержания жизни.
- Именно южный полюс Луны может содержать значительные поверхностные ниши, потенциально подходящие для жизни ряда микроорганизмов.
- Попасть туда микробы могли как с предыдущими миссиями людей, так и на кусочках Земли или других метеоритах. Однако это не означает, что микробы могут пережить путешествие в глубокий космос.
- В целом ученые сошлись, что внеземной перенос органических молекул из метеоритных источников очень вероятен, но достаточного веса доказательств пока нет.
- Поэтому исследователи исходят из того, что люди являются крупнейшим переносчиком микробов на Луну – где те могут развиваться по сценарию "холодильника в общежитии".