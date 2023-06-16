Если NASA воплотит свои планы, новые следы людей на Луне появятся в конце 2025 года в рамках миссии Artemis 3. Впервые после того, как в декабре 1972 года луноход "Аполлон-17" всколыхнул серую пыль.

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Миссии Artemis и поиск жизни на Луне: что нужно знать

Artemis 3 должна стать первой из ряда миссий в полярную зону Луны. Место выбирали так, чтобы оно было максимально безопасным и научно обоснованным. Нет сомнений, что впереди нас ждут большие открытия – и одним из потенциальных сюрпризов может стать обнаружение жизни на Луне.

Новые исследования показывают, что будущим посетителям южного полюса Луны следует искать доказательства жизни в сверххолодных, всегда затененных кратерах. Там могут быть организмы, совершившие путешествие с Земли и выжившие до сих пор.



13 возможных районов посадки для миссии NASA Artemis 3 / Изображение NASA

Южный полюс Луны может обладать свойствами, чтобы сделать возможным выживание и потенциально даже эпизодический рост определенных видов микробной жизни.

Если их там действительно обнаружат, это покажет не только то, какие именно организмы могут быть наиболее подходящими для выживания, но и какие регионы Луны могут быть наиболее подходящими для поддержания жизни.

Именно южный полюс Луны может содержать значительные поверхностные ниши, потенциально подходящие для жизни ряда микроорганизмов.

Попасть туда микробы могли как с предыдущими миссиями людей, так и на кусочках Земли или других метеоритах. Однако это не означает, что микробы могут пережить путешествие в глубокий космос.

В целом ученые сошлись, что внеземной перенос органических молекул из метеоритных источников очень вероятен, но достаточного веса доказательств пока нет.

Поэтому исследователи исходят из того, что люди являются крупнейшим переносчиком микробов на Луну – где те могут развиваться по сценарию "холодильника в общежитии".

Кстати. Во время миссий Artemis будут проводить не только поиски микроорганизмов, но и другие интересные эксперименты. Скажем, относительно еще одного краеугольного для освоения людьми Луны вопроса – наличия воды на Луне. Там есть лед, но наше понимание того, как он откладывается, ничтожно. Работы – непочатый край.