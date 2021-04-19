Як пов'язані зовнішність та характер чоловіка і рівень тестостерону

Джерело:Harvard Health
Чи можна за зовнішнім виглядом та поведінкою чоловіка визначити (бодай приблизно), чи рівень статевого гормону тестостерону у нього в нормі? Цей гормон пов'язують з мужністю, а мужність люди звикли визначати на око.
Але чи дійсно зовнішність і характер пов'язані з рівнем тестостерону? Вчені кажуть, що так. Поговоримо про це детальніше сьогодні на Men 24.
Це цікаво Про що думають чоловіки, щоб довше протриматися під час сексу
Чоловіки з низьким рівнем тестостерону:
Серед помітних ознак і гінекомастія (збільшені груди).Важливо пам'ятати, що тестостерон – не єдиний формотворчий чоловічий гормон. Але за зростання м'язової маси та зміцнення кісток відповідає саме він.
Тестостерон – важливий для м'язової маси й міцності кісток гормон / Фото unsplash
Низький рівень тестостерону впливає і на характер чоловіка. Такі чоловіки найчастіше:
На жаль, такі чоловіки схильні до депресивних станів.Дрібка позитиву. У деяких дослідженнях серед висновків можна побачити, що низький тестостерон формує у чоловіків схильність до заощадження, а окрім цього – хитрість та спритність.
Низький тестостерон зазвичай у чоловіків нерішучих, але дратівливих / Фото unsplash
Чоловіки з низьким рівнем тестостерону часто вибирають професії:
Такі чоловіки рідко стають керівниками, адже звикли задовольнятися тільки необхідним мінімумом.Але є й хороші новини. Нормальний діапазон рівня тестостерону – дуже широкий: від 270 до 1070 нанограмів на децилітр. Тож опуститися за нижню межу не так просто.
А це важливо Які м'язи слід тренувати чоловікові, щоб подобатися жінкам