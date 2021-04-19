Як пов'язані зовнішність та характер чоловіка і рівень тестостерону

Чи можна за зовнішнім виглядом та поведінкою чоловіка визначити (бодай приблизно), чи рівень статевого гормону тестостерону у нього в нормі? Цей гормон пов'язують з мужністю, а мужність люди звикли визначати на око.

Але чи дійсно зовнішність і характер пов'язані з рівнем тестостерону? Вчені кажуть, що так. Поговоримо про це детальніше сьогодні на Men 24.

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Тестостерон і...

...зовнішність

Чоловіки з низьким рівнем тестостерону:

Мають схильність до повноти і високого зросту.

Говорять високим голосом.

У них тонка й суха шкіра.

Похилі плечі і видовжене обличчя.

Серед помітних ознак і гінекомастія (збільшені груди).

, що тестостерон – не єдиний формотворчий чоловічий гормон. Але за зростання м'язової маси та зміцнення кісток відповідає саме він.



Тестостерон – важливий для м'язової маси й міцності кісток гормон / Фото unsplash

...характер

Низький рівень тестостерону впливає і на характер чоловіка. Такі чоловіки найчастіше:

Невпевнені в собі, нерішучі, інертні й безініціативні.

Боязкі, остерігаються вчинків, які вимагають радикального рішення.

Не вміють наполягати на своєму, прагнуть емоційного спокою.

Але разом із цим – дратівливі й надто запальні.

На жаль, такі чоловіки схильні до депресивних станів.

У деяких дослідженнях серед висновків можна побачити, що низький тестостерон формує у чоловіків схильність до заощадження, а окрім цього – хитрість та спритність.



Низький тестостерон зазвичай у чоловіків нерішучих, але дратівливих / Фото unsplash

...робота

Чоловіки з низьким рівнем тестостерону часто вибирають професії:

Які не вимагають бути ініціативним.

Проявляти амбіції та прагнення до кар'єрного зростання.

Здебільшого вони – наймані працівники, яких називають "сірі миші".

Ані соціальної, ані сексуальної активності він них чекати зась.

Такі чоловіки рідко стають керівниками, адже звикли задовольнятися тільки необхідним мінімумом.

Нормальний діапазон рівня тестостерону – дуже широкий: від 270 до 1070 нанограмів на децилітр. Тож опуститися за нижню межу не так просто.

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