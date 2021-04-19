Як пов'язані зовнішність та характер чоловіка і рівень тестостерону
Чи можна за зовнішнім виглядом та поведінкою чоловіка визначити (бодай приблизно), чи рівень статевого гормону тестостерону у нього в нормі? Цей гормон пов'язують з мужністю, а мужність люди звикли визначати на око.
Джерело:Harvard Health
Але чи дійсно зовнішність і характер пов'язані з рівнем тестостерону? Вчені кажуть, що так. Поговоримо про це детальніше сьогодні на Men 24.
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Тестостерон і...
...зовнішність
Чоловіки з низьким рівнем тестостерону:
- Мають схильність до повноти і високого зросту.
- Говорять високим голосом.
- У них тонка й суха шкіра.
- Похилі плечі і видовжене обличчя.
Серед помітних ознак і гінекомастія (збільшені груди).
Тестостерон – важливий для м'язової маси й міцності кісток гормон / Фото unsplash
...характер
Низький рівень тестостерону впливає і на характер чоловіка. Такі чоловіки найчастіше:
- Невпевнені в собі, нерішучі, інертні й безініціативні.
- Боязкі, остерігаються вчинків, які вимагають радикального рішення.
- Не вміють наполягати на своєму, прагнуть емоційного спокою.
- Але разом із цим – дратівливі й надто запальні.
На жаль, такі чоловіки схильні до депресивних станів.
Низький тестостерон зазвичай у чоловіків нерішучих, але дратівливих / Фото unsplash
...робота
Чоловіки з низьким рівнем тестостерону часто вибирають професії:
- Які не вимагають бути ініціативним.
- Проявляти амбіції та прагнення до кар'єрного зростання.
- Здебільшого вони – наймані працівники, яких називають "сірі миші".
- Ані соціальної, ані сексуальної активності він них чекати зась.
Такі чоловіки рідко стають керівниками, адже звикли задовольнятися тільки необхідним мінімумом.
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